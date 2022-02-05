СК завел дело из-за повешенного манекена курского губернатора
СК завел дело о хулиганстве из-за повешенного манекена курского губернатора Старовойта
Улица Ленина в Курске
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после того, как в Курсе на надземном пешеходном переходе на улице Дзержинского повесили манекен с изображением лица губернатора области Романа Старовойта в маске, сообщает СУСК по региону.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что в Курске утром в среду на надземном пешеходном переходе на улице Дзержинского повесили манекен с изображением лица Старовойта в маске. Полиция заявила, что даст оценку произошедшего, по предварительной версии, манекен повесили противники введения противоэпидемических ограничений.
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"По версии следствия, 01.02.2022 в ночное время неустановленные лица… совершили хулиганские действия и привязали к конструктивным элементам моста с помощью веревки, обмотанной вокруг шеи, манекен, имитируя повешение… Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)", - информирует региональное следственное управление.
Уточняется, что предполагаемые хулиганы установлены. Следствие полагает, что участники акции совершили "грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу".
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