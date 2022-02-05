Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220205/maneken-1771240232.html
СК завел дело из-за повешенного манекена курского губернатора
СК завел дело из-за повешенного манекена курского губернатора - РИА Новости, 05.02.2022
СК завел дело из-за повешенного манекена курского губернатора
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после того, как в Курсе на надземном пешеходном переходе на улице Дзержинского повесили манекен с изображением лица... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T15:18
2022-02-05T15:18
происшествия
курск
роман старовойт
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771239544_0:758:2294:2048_1920x0_80_0_0_2e9d41f21b4cfe9df8e831e2ff00fa74.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после того, как в Курсе на надземном пешеходном переходе на улице Дзержинского повесили манекен с изображением лица губернатора области Романа Старовойта в маске, сообщает СУСК по региону.Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что в Курске утром в среду на надземном пешеходном переходе на улице Дзержинского повесили манекен с изображением лица Старовойта в маске. Полиция заявила, что даст оценку произошедшего, по предварительной версии, манекен повесили противники введения противоэпидемических ограничений."По версии следствия, 01.02.2022 в ночное время неустановленные лица… совершили хулиганские действия и привязали к конструктивным элементам моста с помощью веревки, обмотанной вокруг шеи, манекен, имитируя повешение… Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)", - информирует региональное следственное управление.Уточняется, что предполагаемые хулиганы установлены. Следствие полагает, что участники акции совершили "грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу".
https://ria.ru/20211228/sud-1765867971.html
https://ria.ru/20211221/ostanki-1764662082.html
курск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771239544_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9bdebd70d261cd87d92513140e7a186a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курск, роман старовойт, россия
15:18 05.02.2022
 
СК завел дело из-за повешенного манекена курского губернатора

СК завел дело о хулиганстве из-за повешенного манекена курского губернатора Старовойта

© Depositphotos / IvantsovУлица Ленина в Курске
Улица Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© Depositphotos / Ivantsov
Улица Ленина в Курске
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после того, как в Курсе на надземном пешеходном переходе на улице Дзержинского повесили манекен с изображением лица губернатора области Романа Старовойта в маске, сообщает СУСК по региону.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что в Курске утром в среду на надземном пешеходном переходе на улице Дзержинского повесили манекен с изображением лица Старовойта в маске. Полиция заявила, что даст оценку произошедшего, по предварительной версии, манекен повесили противники введения противоэпидемических ограничений.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря 2021, 16:47
В Курской области мужчине, поджегшему соседа на велосипеде, дали 15 лет
"По версии следствия, 01.02.2022 в ночное время неустановленные лица… совершили хулиганские действия и привязали к конструктивным элементам моста с помощью веревки, обмотанной вокруг шеи, манекен, имитируя повешение… Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)", - информирует региональное следственное управление.
Уточняется, что предполагаемые хулиганы установлены. Следствие полагает, что участники акции совершили "грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу".
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря 2021, 10:45
В Курской области из реки выловили мешок с останками двух человек
 
ПроисшествияКурскРоман СтаровойтРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала