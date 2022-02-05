https://ria.ru/20220205/lukashenko-1771281464.html

Лукашенко рассказал о "жестком" разговоре с Путиным

Лукашенко рассказал о "жестком" разговоре с Путиным - РИА Новости, 05.02.2022

Лукашенко рассказал о "жестком" разговоре с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что у него с президентом России Владимиром Путиным был жесткий разговор после задержания 33 россиян в... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T23:19

2022-02-05T23:19

2022-02-05T23:38

в мире

владимир соловьев (телеведущий)

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770489773_0:43:3182:1833_1920x0_80_0_0_11edf82ebe771d3dfe80afc347ec9c43.jpg

МИНСК, 5 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что у него с президентом России Владимиром Путиным был жесткий разговор после задержания 33 россиян в республике по подозрению в организации массовых беспорядков, уже через неделю выяснилось, "откуда ноги растут"."Когда мы задержали этих ребят, полностью материалы ФСБ передали, с Путиным я (поговорил), такой жесткий был разговор. Тогда нам россияне не сказали, что там крот какой-то был. Мы начали расследовать, я с Путным трижды на эту тему говорил. Он говорит: "Подожди, сейчас мы расследуем, давайте вместе с вами, и мы увидим, откуда ноги растут", - сказал Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала Соловьев Live.По его словам, уже через несколько дней-неделю все выяснилось.В июле 2020 года белорусские власти сообщили о задержании 33 россиян. СК Белоруссии уточнял, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".Выборы президента в республике состоялись 9 августа. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.

https://ria.ru/20220120/lukashenko-1768747857.html

https://ria.ru/20211104/priglashenie-1757736769.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир соловьев (телеведущий), россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин