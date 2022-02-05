23:19 05.02.2022 (обновлено: 23:38 05.02.2022)
Лукашенко рассказал о "жестком" разговоре с Путиным
Лукашенко назвал жестким разговор с Путиным после задержания 33 россиян в 2020 году
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 5 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что у него с президентом России Владимиром Путиным был жесткий разговор после задержания 33 россиян в республике по подозрению в организации массовых беспорядков, уже через неделю выяснилось, "откуда ноги растут".
"Когда мы задержали этих ребят, полностью материалы ФСБ передали, с Путиным я (поговорил), такой жесткий был разговор. Тогда нам россияне не сказали, что там крот какой-то был. Мы начали расследовать, я с Путным трижды на эту тему говорил. Он говорит: "Подожди, сейчас мы расследуем, давайте вместе с вами, и мы увидим, откуда ноги растут", - сказал Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала Соловьев Live.
20 января, 15:28Лукашенко пожаловался на Путина
По его словам, уже через несколько дней-неделю все выяснилось.
В июле 2020 года белорусские власти сообщили о задержании 33 россиян. СК Белоруссии уточнял, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
Выборы президента в республике состоялись 9 августа. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
4 ноября 2021, 19:22Лукашенко посетовал, что Путин не пригласил его в Крым