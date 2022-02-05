Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220205/lukashenko-1771281464.html
Лукашенко рассказал о "жестком" разговоре с Путиным
Лукашенко рассказал о "жестком" разговоре с Путиным - РИА Новости, 05.02.2022
Лукашенко рассказал о "жестком" разговоре с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что у него с президентом России Владимиром Путиным был жесткий разговор после задержания 33 россиян в... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T23:19
2022-02-05T23:38
в мире
владимир соловьев (телеведущий)
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770489773_0:43:3182:1833_1920x0_80_0_0_11edf82ebe771d3dfe80afc347ec9c43.jpg
МИНСК, 5 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что у него с президентом России Владимиром Путиным был жесткий разговор после задержания 33 россиян в республике по подозрению в организации массовых беспорядков, уже через неделю выяснилось, "откуда ноги растут"."Когда мы задержали этих ребят, полностью материалы ФСБ передали, с Путиным я (поговорил), такой жесткий был разговор. Тогда нам россияне не сказали, что там крот какой-то был. Мы начали расследовать, я с Путным трижды на эту тему говорил. Он говорит: "Подожди, сейчас мы расследуем, давайте вместе с вами, и мы увидим, откуда ноги растут", - сказал Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала Соловьев Live.По его словам, уже через несколько дней-неделю все выяснилось.В июле 2020 года белорусские власти сообщили о задержании 33 россиян. СК Белоруссии уточнял, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".Выборы президента в республике состоялись 9 августа. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
https://ria.ru/20220120/lukashenko-1768747857.html
https://ria.ru/20211104/priglashenie-1757736769.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770489773_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_57388c7876e11a4101078355c0d19bc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир соловьев (телеведущий), россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
23:19 05.02.2022 (обновлено: 23:38 05.02.2022)
 
Лукашенко рассказал о "жестком" разговоре с Путиным

Лукашенко назвал жестким разговор с Путиным после задержания 33 россиян в 2020 году

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 5 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что у него с президентом России Владимиром Путиным был жесткий разговор после задержания 33 россиян в республике по подозрению в организации массовых беспорядков, уже через неделю выяснилось, "откуда ноги растут".
"Когда мы задержали этих ребят, полностью материалы ФСБ передали, с Путиным я (поговорил), такой жесткий был разговор. Тогда нам россияне не сказали, что там крот какой-то был. Мы начали расследовать, я с Путным трижды на эту тему говорил. Он говорит: "Подожди, сейчас мы расследуем, давайте вместе с вами, и мы увидим, откуда ноги растут", - сказал Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала Соловьев Live.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 15:28
Лукашенко пожаловался на Путина
По его словам, уже через несколько дней-неделю все выяснилось.
В июле 2020 года белорусские власти сообщили о задержании 33 россиян. СК Белоруссии уточнял, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
Выборы президента в республике состоялись 9 августа. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября 2021, 19:22
Лукашенко посетовал, что Путин не пригласил его в Крым
 
В миреВладимир Соловьев (телеведущий)РоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала