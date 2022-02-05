https://ria.ru/20220205/lukashenko-1771239564.html
Лукашенко рассказал, сколько будет президентом Белоруссии
Лукашенко рассказал, сколько будет президентом Белоруссии - РИА Новости, 05.02.2022
Лукашенко рассказал, сколько будет президентом Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет во главе страны до тех пор, пока ситуация вокруг нее не успокоится. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T15:10
2022-02-05T15:10
2022-02-05T21:22
в мире
белоруссия
владимир соловьев (телеведущий)
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765872942_0:93:3071:1820_1920x0_80_0_0_c337cc42f6032958a1fe96a81fc8b4dc.jpg
МИНСК, 5 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет во главе страны до тех пор, пока ситуация вокруг нее не успокоится."Если будет тяжелая обстановка вокруг Белоруссии, как война, и еще важнее — внутри нас будут, как в 2020 году, рвать, — всегда будет. Но если все будет спокойно, как вы говорите, "кто, кто", — вот он, кто появится, — мы определимся", — сказал политик в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала Соловьев Live, отвечая на вопрос, сколько лет он будет руководить Белоруссией.Лукашенко возглавляет республику с 1994 года. В 2020-м он в шестой раз подряд выиграл выборы, но объявление официальных результатов привело к многомесячным уличным протестам.
https://ria.ru/20220204/lukashenko-1771145024.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765872942_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_a3005bb4cac1a14e969ec6930a5769ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, владимир соловьев (телеведущий), александр лукашенко
15:10 05.02.2022 (обновлено: 21:22 05.02.2022)
Лукашенко рассказал, сколько будет президентом Белоруссии
Лукашенко заявил, что будет президентом Белоруссии, пока вокруг страны тяжелая обстановка