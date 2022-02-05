https://ria.ru/20220205/lukashenko-1771239564.html

Лукашенко рассказал, сколько будет президентом Белоруссии

Лукашенко рассказал, сколько будет президентом Белоруссии - РИА Новости, 05.02.2022

Лукашенко рассказал, сколько будет президентом Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет во главе страны до тех пор, пока ситуация вокруг нее не успокоится. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T15:10

2022-02-05T15:10

2022-02-05T21:22

в мире

белоруссия

владимир соловьев (телеведущий)

александр лукашенко

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МИНСК, 5 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет во главе страны до тех пор, пока ситуация вокруг нее не успокоится."Если будет тяжелая обстановка вокруг Белоруссии, как война, и еще важнее — внутри нас будут, как в 2020 году, рвать, — всегда будет. Но если все будет спокойно, как вы говорите, "кто, кто", — вот он, кто появится, — мы определимся", — сказал политик в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала Соловьев Live, отвечая на вопрос, сколько лет он будет руководить Белоруссией.Лукашенко возглавляет республику с 1994 года. В 2020-м он в шестой раз подряд выиграл выборы, но объявление официальных результатов привело к многомесячным уличным протестам.

https://ria.ru/20220204/lukashenko-1771145024.html

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в мире, белоруссия, владимир соловьев (телеведущий), александр лукашенко