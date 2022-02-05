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Антонов назвал кощунством обвинения США в подготовке провокации на Украине
Антонов назвал кощунством обвинения США в подготовке провокации на Украине - РИА Новости, 05.02.2022
Антонов назвал кощунством обвинения США в подготовке провокации на Украине
Утверждения представителей администрации США о якобы подготовке Россией "операции под чужим" флагом на Украине не соответствуют действительности и являются... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T03:34
2022-02-05T07:46
в мире
россия
сша
украина
анатолий антонов
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Утверждения представителей администрации США о якобы подготовке Россией "операции под чужим" флагом на Украине не соответствуют действительности и являются частью информационной борьбы против нее, заявил в пятницу российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, чей комментарий опубликован в аккаунте российской дипмиссии в Facebook.Дипломат подчеркнул, что Россия "не собирается ни на кого нападать" и заинтересована в добрососедских отношениях с народом Украины. Вместе с тем, Антонов отметил, что в Москве считают политику администрации США по "накачке" оружием Украины ошибочной и "крайне опасной".Посол не исключил, что версии о якобы имеющей место "подготовке" Россией провокации против Украины могут быть нацелены на обеспечение алиби для операций армии Украины против Донбасса.Власти США утверждают, что российские спецслужбы якобы планируют снять видео, которое бы запечатлело инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или собственных русскоязычных сограждан – с кадрами "убитых", разрушенных зданий, скорбящих людей, украинского оружия и беспилотников турецкого производства. По утверждению Вашингтона, такой "фейк" мог бы стать предлогом для начала Россией боевых действий против соседней страны. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг утверждения Пентагона. Он отметил, что может заверить, что Россия "никогда не занимается такими вещами".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Представители администрации США, в свою очередь, заявляют, что ищут альтернативные источники природного газа для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину.Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20220204/feyk-1770990115.html
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в мире, россия, сша, украина, анатолий антонов, ситуация в днр и лнр
03:34 05.02.2022 (обновлено: 07:46 05.02.2022)
 
Антонов назвал кощунством обвинения США в подготовке провокации на Украине

Посол Антонов: обвинения США в подготовке РФ провокации на Украине кощунственны и лживы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 фев РИА Новости. Утверждения представителей администрации США о якобы подготовке Россией "операции под чужим" флагом на Украине не соответствуют действительности и являются частью информационной борьбы против нее, заявил в пятницу российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, чей комментарий опубликован в аккаунте российской дипмиссии в Facebook.

"Эта ложь является частью информационной войны против России. Вашингтон уже несколько месяцев будоражит весь мир заявлениями о том, что Украина вот-вот станет жертвой "российской агрессии". Однако вышла незадача, поскольку никакого нападения нет. Видимо, поэтому для пущей убедительности в ход пошли "утечки" неких разведданных с упомянутыми вами кощунственными и голословными обвинениями", — сказал Антонов.

Дипломат подчеркнул, что Россия "не собирается ни на кого нападать" и заинтересована в добрососедских отношениях с народом Украины. Вместе с тем, Антонов отметил, что в Москве считают политику администрации США по "накачке" оружием Украины ошибочной и "крайне опасной".

"Тем самым США потворствуют националистической группировке в Киеве, которая делает все, чтобы превратить русскоязычное население в гонимое меньшинство в этнократическом государстве", — указал дипломат.

Посол не исключил, что версии о якобы имеющей место "подготовке" Россией провокации против Украины могут быть нацелены на обеспечение алиби для операций армии Украины против Донбасса.
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Власти США утверждают, что российские спецслужбы якобы планируют снять видео, которое бы запечатлело инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или собственных русскоязычных сограждан – с кадрами "убитых", разрушенных зданий, скорбящих людей, украинского оружия и беспилотников турецкого производства. По утверждению Вашингтона, такой "фейк" мог бы стать предлогом для начала Россией боевых действий против соседней страны. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг утверждения Пентагона. Он отметил, что может заверить, что Россия "никогда не занимается такими вещами".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Представители администрации США, в свою очередь, заявляют, что ищут альтернативные источники природного газа для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину.
Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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