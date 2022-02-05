https://ria.ru/20220205/lozh-1771194103.html

Антонов назвал кощунством обвинения США в подготовке провокации на Украине

Антонов назвал кощунством обвинения США в подготовке провокации на Украине - РИА Новости, 05.02.2022

Антонов назвал кощунством обвинения США в подготовке провокации на Украине

Утверждения представителей администрации США о якобы подготовке Россией "операции под чужим" флагом на Украине не соответствуют действительности и являются... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T03:34

2022-02-05T03:34

2022-02-05T07:46

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анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Утверждения представителей администрации США о якобы подготовке Россией "операции под чужим" флагом на Украине не соответствуют действительности и являются частью информационной борьбы против нее, заявил в пятницу российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, чей комментарий опубликован в аккаунте российской дипмиссии в Facebook.Дипломат подчеркнул, что Россия "не собирается ни на кого нападать" и заинтересована в добрососедских отношениях с народом Украины. Вместе с тем, Антонов отметил, что в Москве считают политику администрации США по "накачке" оружием Украины ошибочной и "крайне опасной".Посол не исключил, что версии о якобы имеющей место "подготовке" Россией провокации против Украины могут быть нацелены на обеспечение алиби для операций армии Украины против Донбасса.Власти США утверждают, что российские спецслужбы якобы планируют снять видео, которое бы запечатлело инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или собственных русскоязычных сограждан – с кадрами "убитых", разрушенных зданий, скорбящих людей, украинского оружия и беспилотников турецкого производства. По утверждению Вашингтона, такой "фейк" мог бы стать предлогом для начала Россией боевых действий против соседней страны. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг утверждения Пентагона. Он отметил, что может заверить, что Россия "никогда не занимается такими вещами".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Представители администрации США, в свою очередь, заявляют, что ищут альтернативные источники природного газа для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину.Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220204/feyk-1770990115.html

https://ria.ru/20220205/nato-1771190184.html

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в мире, россия, сша, украина, анатолий антонов, ситуация в днр и лнр