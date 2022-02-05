https://ria.ru/20220205/lnr-1771208523.html

В ЛНР заявили о бронетехнике ВСУ недалеко от линии соприкосновения

В ЛНР заявили о бронетехнике ВСУ недалеко от линии соприкосновения - РИА Новости, 05.02.2022

В ЛНР заявили о бронетехнике ВСУ недалеко от линии соприкосновения

Украинские силовики разместили бронетехнику в селе Клиновое недалеко от линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T10:16

2022-02-05T10:16

2022-02-05T14:27

в мире

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 5 фев — РИА Новости. Украинские силовики разместили бронетехнику в селе Клиновое недалеко от линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики."В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", — сказал представитель ведомства.По его словам, речь идет о двух единицах бронетехники на окраине Клинового.Накануне в Народной милиции рассказали, что за неделю обнаружили у линии соприкосновения 16 единиц военной техники ВСУ: БТР-70, зенитные установки ЗУ-23, три танка Т-72, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", БРДМ-2 и другие легкобронированные машины. Кроме того, ополченцы фиксируют работу средств радиоэлектронной борьбы, при помощи которых силовики пытаются скрыть запрещенные вооружения от беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, предполагающие полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад пользуется этим как поводом, чтобы нарастить иностранную группировку у российских границ.

https://ria.ru/20220204/snayper-1771164865.html

https://ria.ru/20220131/ukraina-1770376771.html

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в мире, ситуация в днр и лнр