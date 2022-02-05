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В ЛНР заявили о бронетехнике ВСУ недалеко от линии соприкосновения
В ЛНР заявили о бронетехнике ВСУ недалеко от линии соприкосновения - РИА Новости, 05.02.2022
В ЛНР заявили о бронетехнике ВСУ недалеко от линии соприкосновения
Украинские силовики разместили бронетехнику в селе Клиновое недалеко от линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T10:16
2022-02-05T14:27
в мире
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 5 фев — РИА Новости. Украинские силовики разместили бронетехнику в селе Клиновое недалеко от линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики."В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", — сказал представитель ведомства.По его словам, речь идет о двух единицах бронетехники на окраине Клинового.Накануне в Народной милиции рассказали, что за неделю обнаружили у линии соприкосновения 16 единиц военной техники ВСУ: БТР-70, зенитные установки ЗУ-23, три танка Т-72, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", БРДМ-2 и другие легкобронированные машины. Кроме того, ополченцы фиксируют работу средств радиоэлектронной борьбы, при помощи которых силовики пытаются скрыть запрещенные вооружения от беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, предполагающие полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад пользуется этим как поводом, чтобы нарастить иностранную группировку у российских границ.
https://ria.ru/20220204/snayper-1771164865.html
https://ria.ru/20220131/ukraina-1770376771.html
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в мире, ситуация в днр и лнр
10:16 05.02.2022 (обновлено: 14:27 05.02.2022)
 
В ЛНР заявили о бронетехнике ВСУ недалеко от линии соприкосновения

Представитель ЛНР: ВСУ разместили бронетехнику недалеко от линии соприкосновения

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 фев — РИА Новости. Украинские силовики разместили бронетехнику в селе Клиновое недалеко от линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", — сказал представитель ведомства.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
Вчера, 20:55
Украинская снайперша пригрозила убивать людей в Донбассе
По его словам, речь идет о двух единицах бронетехники на окраине Клинового.
Накануне в Народной милиции рассказали, что за неделю обнаружили у линии соприкосновения 16 единиц военной техники ВСУ: БТР-70, зенитные установки ЗУ-23, три танка Т-72, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", БРДМ-2 и другие легкобронированные машины. Кроме того, ополченцы фиксируют работу средств радиоэлектронной борьбы, при помощи которых силовики пытаются скрыть запрещенные вооружения от беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 20:10
Россия не исключает провокаций Украины против ДНР и ЛНР
С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, предполагающие полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.
Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад пользуется этим как поводом, чтобы нарастить иностранную группировку у российских границ.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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В миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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