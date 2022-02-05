Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220205/lavina-1771197955.html
При сходе лавины на Сахалине погиб человек
При сходе лавины на Сахалине погиб человек - РИА Новости, 05.02.2022
При сходе лавины на Сахалине погиб человек
Спасатели достали тело второго человека из-под снежных завалов на территории ООО "Солнцевский угольный разрез" в Углегорске (Сахалинская область), сообщили РИА... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T07:13
2022-02-05T10:13
происшествия
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771207786_0:176:1280:896_1920x0_80_0_0_758663c25c3261416a79b1e9b8544002.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 фев – РИА Новости. Спасатели достали тело второго человека из-под снежных завалов на территории ООО "Солнцевский угольный разрез" в Углегорске (Сахалинская область), сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области."В 14.35 поисковые работы завершились. Тело второго человека достали из-под снега", – уточнили в пресс-службе областного МЧС.Сегодня, 5 февраля, лавина накрыла двух человек в центре Сахалинской области. Это были сотрудники угледобывающего предприятия, они выполняли инженерные работы. На место происшествия сразу же выехали спасатели.Одного человека нашли в первые часы поиска, его состояние оценивается как удовлетворительное. Рабочего передали медикам.В спасательных работах участвовали 77 человек и 12 единиц техники."Следственным отделом по городу Углегорск СУСК РФ по Сахалинской области по факту схода снежных масс при производстве работ по демонтажу водопроводной трубы, находящейся на территории одного из угледобывающих предприятий района, в результате чего один работник погиб, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Сахалинской области.Отмечается, что на место происшествия выехал исполняющий обязанности руководителя СО по городу Углегорск следственного управления, а также следственно-оперативная группа. Кроме того, на место гибели сахалинца прибыли следователи-криминалисты.На данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, ответственных за безопасность проведения работ, а также приняты меры профилактического характера. Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20220113/kamchatka-1767624702.html
https://ria.ru/20200205/1564292684.html
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771207786_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_33a9a9cbe9fedc44ddc2134f2ab70e44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:13 05.02.2022 (обновлено: 10:13 05.02.2022)
 
При сходе лавины на Сахалине погиб человек

Под снежными завалами на Сахалине нашли тело погибшего рабочего, его коллега выжил

© Фото : ГУ МЧС по Сахалинской областиСход снежной лавины на территории ООО "Солнцевский угольный разрез" в Углегорске
Сход снежной лавины на территории ООО Солнцевский угольный разрез в Углегорске - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© Фото : ГУ МЧС по Сахалинской области
Сход снежной лавины на территории ООО "Солнцевский угольный разрез" в Углегорске
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 фев – РИА Новости. Спасатели достали тело второго человека из-под снежных завалов на территории ООО "Солнцевский угольный разрез" в Углегорске (Сахалинская область), сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.
"В 14.35 поисковые работы завершились. Тело второго человека достали из-под снега", – уточнили в пресс-службе областного МЧС.
Сегодня, 5 февраля, лавина накрыла двух человек в центре Сахалинской области. Это были сотрудники угледобывающего предприятия, они выполняли инженерные работы. На место происшествия сразу же выехали спасатели.
Одного человека нашли в первые часы поиска, его состояние оценивается как удовлетворительное. Рабочего передали медикам.
В спасательных работах участвовали 77 человек и 12 единиц техники.
Циклон в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 12:22Туризм
Власти Камчатки предупредили туристов об опасности схода лавин
"Следственным отделом по городу Углегорск СУСК РФ по Сахалинской области по факту схода снежных масс при производстве работ по демонтажу водопроводной трубы, находящейся на территории одного из угледобывающих предприятий района, в результате чего один работник погиб, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Сахалинской области.
Отмечается, что на место происшествия выехал исполняющий обязанности руководителя СО по городу Углегорск следственного управления, а также следственно-оперативная группа. Кроме того, на место гибели сахалинца прибыли следователи-криминалисты.
На данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, ответственных за безопасность проведения работ, а также приняты меры профилактического характера. Расследование уголовного дела продолжается.
Поисково-спасательная операция на месте схода лавины в провинции Ван на востоке Турции - РИА Новости, 1920, 05.02.2020
5 февраля 2020, 17:51
Случаи массовой гибели людей при сходе лавин в 2017-2020 годах
 
ПроисшествияСахалинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала