https://ria.ru/20220205/lavina-1771197955.html
При сходе лавины на Сахалине погиб человек
При сходе лавины на Сахалине погиб человек - РИА Новости, 05.02.2022
При сходе лавины на Сахалине погиб человек
Спасатели достали тело второго человека из-под снежных завалов на территории ООО "Солнцевский угольный разрез" в Углегорске (Сахалинская область), сообщили РИА... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T07:13
2022-02-05T07:13
2022-02-05T10:13
происшествия
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 фев – РИА Новости. Спасатели достали тело второго человека из-под снежных завалов на территории ООО "Солнцевский угольный разрез" в Углегорске (Сахалинская область), сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области."В 14.35 поисковые работы завершились. Тело второго человека достали из-под снега", – уточнили в пресс-службе областного МЧС.Сегодня, 5 февраля, лавина накрыла двух человек в центре Сахалинской области. Это были сотрудники угледобывающего предприятия, они выполняли инженерные работы. На место происшествия сразу же выехали спасатели.Одного человека нашли в первые часы поиска, его состояние оценивается как удовлетворительное. Рабочего передали медикам.В спасательных работах участвовали 77 человек и 12 единиц техники."Следственным отделом по городу Углегорск СУСК РФ по Сахалинской области по факту схода снежных масс при производстве работ по демонтажу водопроводной трубы, находящейся на территории одного из угледобывающих предприятий района, в результате чего один работник погиб, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Сахалинской области.Отмечается, что на место происшествия выехал исполняющий обязанности руководителя СО по городу Углегорск следственного управления, а также следственно-оперативная группа. Кроме того, на место гибели сахалинца прибыли следователи-криминалисты.На данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, ответственных за безопасность проведения работ, а также приняты меры профилактического характера. Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20220113/kamchatka-1767624702.html
https://ria.ru/20200205/1564292684.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:13 05.02.2022 (обновлено: 10:13 05.02.2022)
При сходе лавины на Сахалине погиб человек
Под снежными завалами на Сахалине нашли тело погибшего рабочего, его коллега выжил
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 фев – РИА Новости. Спасатели достали тело второго человека из-под снежных завалов на территории ООО "Солнцевский угольный разрез" в Углегорске (Сахалинская область), сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.
"В 14.35 поисковые работы завершились. Тело второго человека достали из-под снега", – уточнили в пресс-службе областного МЧС
.
Сегодня, 5 февраля, лавина накрыла двух человек в центре Сахалинской области
. Это были сотрудники угледобывающего предприятия, они выполняли инженерные работы. На место происшествия сразу же выехали спасатели.
Одного человека нашли в первые часы поиска, его состояние оценивается как удовлетворительное. Рабочего передали медикам.
В спасательных работах участвовали 77 человек и 12 единиц техники.
"Следственным отделом по городу Углегорск СУСК РФ по Сахалинской области по факту схода снежных масс при производстве работ по демонтажу водопроводной трубы, находящейся на территории одного из угледобывающих предприятий района, в результате чего один работник погиб, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - сообщили
в пресс-службе СУСК РФ по Сахалинской области.
Отмечается, что на место происшествия выехал исполняющий обязанности руководителя СО по городу Углегорск следственного управления, а также следственно-оперативная группа. Кроме того, на место гибели сахалинца прибыли следователи-криминалисты.
На данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, ответственных за безопасность проведения работ, а также приняты меры профилактического характера. Расследование уголовного дела продолжается.