https://ria.ru/20220205/lavina-1771197698.html

На Сахалине лавина накрыла двух человек

На Сахалине лавина накрыла двух человек - РИА Новости, 05.02.2022

На Сахалине лавина накрыла двух человек

Лавина накрыла двух человек в Сахалинской области, одного уже нашли, поиски второго продолжаются, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T06:53

2022-02-05T06:53

2022-02-05T10:14

происшествия

углегорский район

сахалинская область

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Лавина накрыла двух человек в Сахалинской области, одного уже нашли, поиски второго продолжаются, сообщила пресс-служба МЧС России.Сообщение о сходе снежной массы поступило в 5.01 мск. ЧП произошло при проведении инженерных работ на ООО "Солнцевский угольный разрез" в Углегорском районе Сахалинской области."По предварительной информации, под снегом может находится два человека. В 6.05 мск найден один из пострадавших (жив, состояние удовлетворительное). Продолжаются поиски второго человека ... Объем снежной массы уточняется", - говорится в сообщении.К аварийно-спасательным работам привлечены более 70 человек и 12 единиц техники.

https://ria.ru/20220122/shtorm-1769045622.html

углегорский район

сахалинская область

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происшествия, углегорский район, сахалинская область