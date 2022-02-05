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На Сахалине лавина накрыла двух человек
На Сахалине лавина накрыла двух человек - РИА Новости, 05.02.2022
На Сахалине лавина накрыла двух человек
Лавина накрыла двух человек в Сахалинской области, одного уже нашли, поиски второго продолжаются, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T06:53
2022-02-05T10:14
происшествия
углегорский район
сахалинская область
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Лавина накрыла двух человек в Сахалинской области, одного уже нашли, поиски второго продолжаются, сообщила пресс-служба МЧС России.Сообщение о сходе снежной массы поступило в 5.01 мск. ЧП произошло при проведении инженерных работ на ООО "Солнцевский угольный разрез" в Углегорском районе Сахалинской области."По предварительной информации, под снегом может находится два человека. В 6.05 мск найден один из пострадавших (жив, состояние удовлетворительное). Продолжаются поиски второго человека ... Объем снежной массы уточняется", - говорится в сообщении.К аварийно-спасательным работам привлечены более 70 человек и 12 единиц техники.
https://ria.ru/20220122/shtorm-1769045622.html
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происшествия, углегорский район, сахалинская область
06:53 05.02.2022 (обновлено: 10:14 05.02.2022)
 
На Сахалине лавина накрыла двух человек

На Сахалине лавина накрыла двух человек, одного из которых уже нашли

© Фото : ГУ МЧС по Сахалинской областиСход снежной лавины на территории ООО "Солнцевский угольный разрез" в Углегорске
Сход снежной лавины на территории ООО Солнцевский угольный разрез в Углегорске - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© Фото : ГУ МЧС по Сахалинской области
Сход снежной лавины на территории ООО "Солнцевский угольный разрез" в Углегорске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Лавина накрыла двух человек в Сахалинской области, одного уже нашли, поиски второго продолжаются, сообщила пресс-служба МЧС России.
Сообщение о сходе снежной массы поступило в 5.01 мск. ЧП произошло при проведении инженерных работ на ООО "Солнцевский угольный разрез" в Углегорском районе Сахалинской области.
"По предварительной информации, под снегом может находится два человека. В 6.05 мск найден один из пострадавших (жив, состояние удовлетворительное). Продолжаются поиски второго человека ... Объем снежной массы уточняется", - говорится в сообщении.
К аварийно-спасательным работам привлечены более 70 человек и 12 единиц техники.
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ПроисшествияУглегорский районСахалинская область
 
 
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