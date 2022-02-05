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Нормы закона о пенсионном страховании на Курилах будут изменены
Нормы закона о пенсионном страховании на Курилах будут изменены - РИА Новости, 05.02.2022
Нормы закона о пенсионном страховании на Курилах будут изменены
Правительство России на заседании в четверг одобрило изменения в федеральном законе об обязательном пенсионном страховании, проект касается Курильских островов, РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T12:35
2022-02-05T12:36
курильские острова
правительство рф
дальний восток
экономика
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило изменения в федеральном законе об обязательном пенсионном страховании, проект касается Курильских островов, сообщает пресс-служба кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 33 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" с учётом синхронизации сроков вступления его в силу с положениями проекта федерального закона №27883-8 "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" и внести в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что необходимость разработки законопроекта была продиктована отсутствием законодательного закрепления оснований для установления новым организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов, пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
https://realty.ria.ru/20220127/kurily-1769734740.html
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курильские острова, правительство рф, дальний восток, экономика
12:35 05.02.2022 (обновлено: 12:36 05.02.2022)
 
Нормы закона о пенсионном страховании на Курилах будут изменены

Правительство одобрило изменения в закон о пенсионном страховании на Курилах

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПоселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды
Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило изменения в федеральном законе об обязательном пенсионном страховании, проект касается Курильских островов, сообщает пресс-служба кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 33 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" с учётом синхронизации сроков вступления его в силу с положениями проекта федерального закона №27883-8 "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" и внести в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что необходимость разработки законопроекта была продиктована отсутствием законодательного закрепления оснований для установления новым организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов, пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
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