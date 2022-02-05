https://ria.ru/20220205/kurily-1771222594.html

Нормы закона о пенсионном страховании на Курилах будут изменены

Нормы закона о пенсионном страховании на Курилах будут изменены - РИА Новости, 05.02.2022

Нормы закона о пенсионном страховании на Курилах будут изменены

Правительство России на заседании в четверг одобрило изменения в федеральном законе об обязательном пенсионном страховании, проект касается Курильских островов, РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T12:35

2022-02-05T12:35

2022-02-05T12:36

курильские острова

правительство рф

дальний восток

экономика

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило изменения в федеральном законе об обязательном пенсионном страховании, проект касается Курильских островов, сообщает пресс-служба кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 33 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" с учётом синхронизации сроков вступления его в силу с положениями проекта федерального закона №27883-8 "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" и внести в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что необходимость разработки законопроекта была продиктована отсутствием законодательного закрепления оснований для установления новым организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов, пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

https://realty.ria.ru/20220127/kurily-1769734740.html

курильские острова

дальний восток

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курильские острова, правительство рф, дальний восток, экономика