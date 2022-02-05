В РПЦ рассказали, когда не нужно крестить детей
РПЦ: ребенка не следует крестить, если родители не готовы воспитывать его в православии
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОбряд крещения младенца в храме Святителя Николая Чудотворца во Владивостоке
Обряд крещения младенца в храме Святителя Николая Чудотворца во Владивостоке
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Если родители не готовы воспитывать ребенка в православии, то и крестить его не следует, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Если родители не хотят воспитывать ребенка в православной вере, то крестить его, к сожалению, не следует, потому что крещение - это не какой-то магический акт. Нельзя крестить ребенка для того, чтобы он, например, не болел, или по каким-то иным причинам. Ребенка крестят, чтобы его воспитать в православной вере", - сказал глава ОВЦС в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", отвечая на вопрос телезрительницы о крещении внучки.
Он отметил, что в СССР бабушки часто воспитывали детей в православии тайно от родителей, но "сейчас не такое время, когда можно воспитывать детей тайно, и все тайное всегда становится явным".
"Если вы как бабушка готовы взять на себя воспитание ребенка в православной вере, то вы можете договориться со священником, чтобы он его крестил, но вы тогда можете оказаться в конфликте с вашим зятем, с вашей дочерью: об этом нужно тщательно подумать", - заключил митрополит Иларион, отвечая телезрительнице.
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