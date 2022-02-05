https://ria.ru/20220205/kreschenie-1771247983.html

В РПЦ рассказали, когда не нужно крестить детей

В РПЦ рассказали, когда не нужно крестить детей - РИА Новости, 05.02.2022

В РПЦ рассказали, когда не нужно крестить детей

Если родители не готовы воспитывать ребенка в православии, то и крестить его не следует, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T16:34

2022-02-05T16:34

2022-02-05T16:34

религия

отдел внешних церковных связей московского патриархата

митрополит волоколамский иларион

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Если родители не готовы воспитывать ребенка в православии, то и крестить его не следует, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Если родители не хотят воспитывать ребенка в православной вере, то крестить его, к сожалению, не следует, потому что крещение - это не какой-то магический акт. Нельзя крестить ребенка для того, чтобы он, например, не болел, или по каким-то иным причинам. Ребенка крестят, чтобы его воспитать в православной вере", - сказал глава ОВЦС в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", отвечая на вопрос телезрительницы о крещении внучки.Он отметил, что в СССР бабушки часто воспитывали детей в православии тайно от родителей, но "сейчас не такое время, когда можно воспитывать детей тайно, и все тайное всегда становится явным"."Если вы как бабушка готовы взять на себя воспитание ребенка в православной вере, то вы можете договориться со священником, чтобы он его крестил, но вы тогда можете оказаться в конфликте с вашим зятем, с вашей дочерью: об этом нужно тщательно подумать", - заключил митрополит Иларион, отвечая телезрительнице.

https://ria.ru/20220119/putin-1768536474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

отдел внешних церковных связей московского патриархата, митрополит волоколамский иларион