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Религия
https://ria.ru/20220205/kreschenie-1771247983.html
В РПЦ рассказали, когда не нужно крестить детей
В РПЦ рассказали, когда не нужно крестить детей - РИА Новости, 05.02.2022
В РПЦ рассказали, когда не нужно крестить детей
Если родители не готовы воспитывать ребенка в православии, то и крестить его не следует, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T16:34
2022-02-05T16:34
религия
отдел внешних церковных связей московского патриархата
митрополит волоколамский иларион
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Если родители не готовы воспитывать ребенка в православии, то и крестить его не следует, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Если родители не хотят воспитывать ребенка в православной вере, то крестить его, к сожалению, не следует, потому что крещение - это не какой-то магический акт. Нельзя крестить ребенка для того, чтобы он, например, не болел, или по каким-то иным причинам. Ребенка крестят, чтобы его воспитать в православной вере", - сказал глава ОВЦС в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", отвечая на вопрос телезрительницы о крещении внучки.Он отметил, что в СССР бабушки часто воспитывали детей в православии тайно от родителей, но "сейчас не такое время, когда можно воспитывать детей тайно, и все тайное всегда становится явным"."Если вы как бабушка готовы взять на себя воспитание ребенка в православной вере, то вы можете договориться со священником, чтобы он его крестил, но вы тогда можете оказаться в конфликте с вашим зятем, с вашей дочерью: об этом нужно тщательно подумать", - заключил митрополит Иларион, отвечая телезрительнице.
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отдел внешних церковных связей московского патриархата, митрополит волоколамский иларион
16:34 05.02.2022
 
В РПЦ рассказали, когда не нужно крестить детей

РПЦ: ребенка не следует крестить, если родители не готовы воспитывать его в православии

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОбряд крещения младенца в храме Святителя Николая Чудотворца во Владивостоке
Обряд крещения младенца в храме Святителя Николая Чудотворца во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Обряд крещения младенца в храме Святителя Николая Чудотворца во Владивостоке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Если родители не готовы воспитывать ребенка в православии, то и крестить его не следует, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Если родители не хотят воспитывать ребенка в православной вере, то крестить его, к сожалению, не следует, потому что крещение - это не какой-то магический акт. Нельзя крестить ребенка для того, чтобы он, например, не болел, или по каким-то иным причинам. Ребенка крестят, чтобы его воспитать в православной вере", - сказал глава ОВЦС в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", отвечая на вопрос телезрительницы о крещении внучки.
Он отметил, что в СССР бабушки часто воспитывали детей в православии тайно от родителей, но "сейчас не такое время, когда можно воспитывать детей тайно, и все тайное всегда становится явным".
"Если вы как бабушка готовы взять на себя воспитание ребенка в православной вере, то вы можете договориться со священником, чтобы он его крестил, но вы тогда можете оказаться в конфликте с вашим зятем, с вашей дочерью: об этом нужно тщательно подумать", - заключил митрополит Иларион, отвечая телезрительнице.
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РелигияОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМитрополит Волоколамский Иларион
 
 
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