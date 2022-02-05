https://ria.ru/20220205/koronavirus-1771245132.html

Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня мер борьбы с COVID-19

Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня мер борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 05.02.2022

Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня мер борьбы с COVID-19

Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня противоэпидемических мероприятий в отношении коронавирусной инфекции, соответствующее постановление... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T16:03

2022-02-05T16:03

2022-02-05T16:03

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756026451_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_5841bee07db24c3a88854d3cee007bee.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня противоэпидемических мероприятий в отношении коронавирусной инфекции, соответствующее постановление Главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации."Абзац второй пункта 4.4 изложить в следующей редакции: "-соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров", - говорится в документе.Ранее в пункте 4.4 среди правил личной гигиены, которые необходимо соблюдать для "разрыва" механизма передачи инфекции, было указано использование перчаток.

https://radiosputnik.ria.ru/20220205/pik-1771211008.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)