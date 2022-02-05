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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220205/koronavirus-1771245132.html
Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня мер борьбы с COVID-19
Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня мер борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 05.02.2022
Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня мер борьбы с COVID-19
Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня противоэпидемических мероприятий в отношении коронавирусной инфекции, соответствующее постановление... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T16:03
2022-02-05T16:03
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня противоэпидемических мероприятий в отношении коронавирусной инфекции, соответствующее постановление Главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации."Абзац второй пункта 4.4 изложить в следующей редакции: "-соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров", - говорится в документе.Ранее в пункте 4.4 среди правил личной гигиены, которые необходимо соблюдать для "разрыва" механизма передачи инфекции, было указано использование перчаток.
https://radiosputnik.ria.ru/20220205/pik-1771211008.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
16:03 05.02.2022
 
Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня мер борьбы с COVID-19

Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня антиковидных мер

© Depositphotos / Alexander GolubevМедсестра поправляет перчатки
Медсестра поправляет перчатки - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© Depositphotos / Alexander Golubev
Медсестра поправляет перчатки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня противоэпидемических мероприятий в отношении коронавирусной инфекции, соответствующее постановление Главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации.
"Абзац второй пункта 4.4 изложить в следующей редакции: "-соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров", - говорится в документе.
Ранее в пункте 4.4 среди правил личной гигиены, которые необходимо соблюдать для "разрыва" механизма передачи инфекции, было указано использование перчаток.
Медицинские работники и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7 - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
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