https://ria.ru/20220205/koronavirus-1771243757.html
В Москве сократили срок лечения от COVID-19 до семи дней
В Москве сократили срок лечения от COVID-19 до семи дней - РИА Новости, 05.02.2022
В Москве сократили срок лечения от COVID-19 до семи дней
Срок лечения COVID сокращается до 7 дней в Москве, правила распространяются только на тех, чей диагноз будет установлен начиная с 6 февраля, сообщает в своем... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T15:50
2022-02-05T15:50
2022-02-05T15:59
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Срок лечения COVID сокращается до 7 дней в Москве, правила распространяются только на тех, чей диагноз будет установлен начиная с 6 февраля, сообщает в своем Telegram-канале в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В соответствии с Постановлением Роспотребнадзора и Приказом Минздрава, срок лечения пациентов с COVID-19 сокращается до 7 дней. Новые правила распространяются только на тех, чей диагноз будет установлен начиная с 6 февраля. В таком случае москвичи смогут прекратить режим самоизоляции по истечении 7 дней с момента подтверждения диагноза COVID-19 при отсутствии симптомов заболевания. До окончания 7-дневного срока лечения с ним свяжется врач поликлиники и по итогам аудиоконсультации дистанционно закроет или продлит больничный лист при наличии симптомов заболевания", - говорится в сообщении.Отмечается, что горожане, которые заболели до 6 февраля, должны соблюдать режим изоляции до 14-го дня. До окончания 14-дневного срока лечения с ним свяжется врач поликлиники и по итогам аудиоконсультации дистанционно закроет или продлит больничный лист при наличии симптомов заболевания."В любом из двух случаев приходить в поликлинику для закрытия больничного не нужно. Электронный больничный будет сохранен в электронной медицинской карте пациента и автоматически направлен работодателю. В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2022 года бумажные больничные не оформляются", - дополняется в сообщении.
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общество, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
15:50 05.02.2022 (обновлено: 15:59 05.02.2022)
В Москве сократили срок лечения от COVID-19 до семи дней
В Москве сократят до семи дней срок лечения от COVID-19 для заболевших после 6 февраля