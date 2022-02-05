https://ria.ru/20220205/koronavirus-1771215043.html

В России за сутки госпитализировали 18 032 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 18 032 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 05.02.2022

В России за сутки госпитализировали 18 032 заболевших COVID-19

За прошедшие сутки в России в больницы попали чуть более 18 тысяч человек с COVID-19, число новых случаев заражения превысило 177 тысяч, следует из данных... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T11:24

2022-02-05T11:24

2022-02-05T14:33

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

здоровье - общество

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769840830_0:44:2970:1715_1920x0_80_0_0_ca3966e700ee35e175aaa567f72ae87e.jpg

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. За прошедшие сутки в России в больницы попали чуть более 18 тысяч человек с COVID-19, число новых случаев заражения превысило 177 тысяч, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций за сутки составило 18 032 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,3 процента", — говорится в сообщении.Днем ранее на лечение в стационарах направили 17 798 человек. Рост показателя отмечен в 41 регионе, снижение — также в 41, в трех ситуация осталась без изменений. Омикрон-штамм зарегистрировали в 84 регионах.Число новых случаев достигло 177 282 (накануне было 168 201). За все время пандемии в России заразились коронавирусом 12 630 047 человек.Умерли за сутки 714 пациентов, общее число летальных исходов достигло 334 753. Выписались после лечения 60 507 человек, всего выздоровели 10 509 688.Больше всего новых случаев COVID-19 в Москве — 22 444 (вчера — 25 019). Из них 1566 человек госпитализированы.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 386 миллионов инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Более 5,7 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 80,4 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,1 процента.

https://ria.ru/20220205/koronavirus-1771193780.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии