Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220205/koronavirus-1771215043.html
В России за сутки госпитализировали 18 032 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 18 032 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 05.02.2022
В России за сутки госпитализировали 18 032 заболевших COVID-19
За прошедшие сутки в России в больницы попали чуть более 18 тысяч человек с COVID-19, число новых случаев заражения превысило 177 тысяч, следует из данных... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T11:24
2022-02-05T14:33
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
здоровье - общество
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769840830_0:44:2970:1715_1920x0_80_0_0_ca3966e700ee35e175aaa567f72ae87e.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. За прошедшие сутки в России в больницы попали чуть более 18 тысяч человек с COVID-19, число новых случаев заражения превысило 177 тысяч, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций за сутки составило 18 032 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,3 процента", — говорится в сообщении.Днем ранее на лечение в стационарах направили 17 798 человек. Рост показателя отмечен в 41 регионе, снижение — также в 41, в трех ситуация осталась без изменений. Омикрон-штамм зарегистрировали в 84 регионах.Число новых случаев достигло 177 282 (накануне было 168 201). За все время пандемии в России заразились коронавирусом 12 630 047 человек.Умерли за сутки 714 пациентов, общее число летальных исходов достигло 334 753. Выписались после лечения 60 507 человек, всего выздоровели 10 509 688.Больше всего новых случаев COVID-19 в Москве — 22 444 (вчера — 25 019). Из них 1566 человек госпитализированы.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 386 миллионов инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Более 5,7 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 80,4 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,1 процента.
https://ria.ru/20220205/koronavirus-1771193780.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769840830_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_b5744c5105230bfab0fbdd118547ddde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии
11:24 05.02.2022 (обновлено: 14:33 05.02.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 18 032 заболевших COVID-19

В России за сутки выявили 177 282 новых случая заражения коронавирусом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. За прошедшие сутки в России в больницы попали чуть более 18 тысяч человек с COVID-19, число новых случаев заражения превысило 177 тысяч, следует из данных оперативного штаба.
"Количество госпитализаций за сутки составило 18 032 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,3 процента", — говорится в сообщении.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
03:18Распространение коронавируса
Вирусолог рассказал, как будет эволюционировать коронавирус
Днем ранее на лечение в стационарах направили 17 798 человек. Рост показателя отмечен в 41 регионе, снижение — также в 41, в трех ситуация осталась без изменений. Омикрон-штамм зарегистрировали в 84 регионах.
Число новых случаев достигло 177 282 (накануне было 168 201). За все время пандемии в России заразились коронавирусом 12 630 047 человек.
Умерли за сутки 714 пациентов, общее число летальных исходов достигло 334 753. Выписались после лечения 60 507 человек, всего выздоровели 10 509 688.
Больше всего новых случаев COVID-19 в Москве — 22 444 (вчера — 25 019). Из них 1566 человек госпитализированы.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
Посмотреть
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 386 миллионов инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Более 5,7 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 80,4 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,1 процента.
Опрос
Вы уже болели "омикроном"?
Проголосовали:
3 февраля, 14:02
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала