Вирусолог рассказал, как будет эволюционировать коронавирус

"Любому паразиту невыгодно убивать хозяина, поэтому эволюция коронавируса будет протекать в таком направлении: чем больше мутаций будет накапливаться, тем выше вероятность, что он будет менее патогенен, менее вирулентен, и тем выше вероятность, что вирус будет более контагиозен, то есть заразен. И все хуже он будет поражать нижние отделы респираторного тракта и все лучше - верхние. Что мы и наблюдаем в случае с "омикроном". Это не говорит о том, что "омикрон" совершенно безопасен, - он все равно опасен, все равно летальные случаи будут, поэтому вакцинироваться все равно надо обязательно", - сказал Щелканов.