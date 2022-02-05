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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220205/koronavirus-1771193780.html
Вирусолог рассказал, как будет эволюционировать коронавирус
Вирусолог рассказал, как будет эволюционировать коронавирус - РИА Новости, 05.02.2022
Вирусолог рассказал, как будет эволюционировать коронавирус
Новые штаммы коронавируса будут все менее патогенными, но более заразными, это подтверждается появлением "омикрона", сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T03:18
2022-02-05T03:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
михаил щелканов
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ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Новые штаммы коронавируса будут все менее патогенными, но более заразными, это подтверждается появлением "омикрона", сообщил РИА Новости директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора, заведующий кафедрой эпидемиологии Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.Он уточнил, что такая же тенденция будет наблюдаться и у последующих генетических вариантов возбудителя COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество, михаил щелканов
03:18 05.02.2022
 
Вирусолог рассказал, как будет эволюционировать коронавирус

Вирусолог Щелканов: новые штаммы коронавируса будут все менее патогенными

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Новые штаммы коронавируса будут все менее патогенными, но более заразными, это подтверждается появлением "омикрона", сообщил РИА Новости директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора, заведующий кафедрой эпидемиологии Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.
"Любому паразиту невыгодно убивать хозяина, поэтому эволюция коронавируса будет протекать в таком направлении: чем больше мутаций будет накапливаться, тем выше вероятность, что он будет менее патогенен, менее вирулентен, и тем выше вероятность, что вирус будет более контагиозен, то есть заразен. И все хуже он будет поражать нижние отделы респираторного тракта и все лучше - верхние. Что мы и наблюдаем в случае с "омикроном". Это не говорит о том, что "омикрон" совершенно безопасен, - он все равно опасен, все равно летальные случаи будут, поэтому вакцинироваться все равно надо обязательно", - сказал Щелканов.
Он уточнил, что такая же тенденция будет наблюдаться и у последующих генетических вариантов возбудителя COVID-19.
Медицинская сестра - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ОбществоМихаил Щелканов
 
 
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