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https://ria.ru/20220205/koronavirus-1771189331.html
"Двугорбый верблюд": иммунолог предупредил о новом всплеске COVID-19
"Двугорбый верблюд": иммунолог предупредил о новом всплеске COVID-19 - РИА Новости, 05.02.2022
"Двугорбый верблюд": иммунолог предупредил о новом всплеске COVID-19
Вслед за всплеском COVID-19, вызванным "омикроном", может начаться новый виток распространения "дельты", и график заболеваемости будет похож на верблюда с двумя РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T02:10
2022-02-05T02:10
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
здоровье
владимир болибок
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Вслед за всплеском COVID-19, вызванным "омикроном", может начаться новый виток распространения "дельты", и график заболеваемости будет похож на верблюда с двумя горбами, предупредил в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.В России по-прежнему выявляются случаи заражения дельта-штаммом. Иммунитет к этому варианту коронавируса не возникает после инфицирования "омикроном", считает Болибок. С другой стороны, "дельта" не способствует естественной иммунизации от омикрон-штамма, добавил он. Пациент, перенесший COVID-19 в результате заражения одним из этих штаммов, не приобретает защиту от другого, поделился наблюдением врач. По его словам, в случае если научные исследования подтвердят это предположение, после спада волны заболеваемости, вызванной "омикроном", следует ожидать нового витка распространения инфекции — из-за дельта-штамма.Штаммы "омикрон" и "дельта" могут вызвать два периода резкого подъема заболеваемости, что отразится на графиках в виде фигуры, напоминающей двугорбого верблюда, сказал он."В начале февраля — пик (заболеваемости из-за. — Прим. ред.) "омикрона". Потом должен начаться спад этого варианта. Когда это произойдет, то мы сможем увидеть новый подъем заболеваемости. На графике это будет выглядеть, как двугорбый верблюд. То есть один штамм сразу может смениться другим ("омикрон" может смениться "дельтой", – ред.), и вслед за спадом начнется подъем заболеваемости", — считает иммунолог.Вакцинация — самый эффективный способ защититься от всех известных штаммов коронавируса. Прививка кардинально снижает риск тяжелого течения COVID-19.
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общество, россия, коронавирус covid-19, здоровье, владимир болибок
02:10 05.02.2022
 
"Двугорбый верблюд": иммунолог предупредил о новом всплеске COVID-19

Иммунолог Болибок: после перенесенного "омикрона" не возникает иммунитет к "дельте"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Вслед за всплеском COVID-19, вызванным "омикроном", может начаться новый виток распространения "дельты", и график заболеваемости будет похож на верблюда с двумя горбами, предупредил в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
В России по-прежнему выявляются случаи заражения дельта-штаммом. Иммунитет к этому варианту коронавируса не возникает после инфицирования "омикроном", считает Болибок. С другой стороны, "дельта" не способствует естественной иммунизации от омикрон-штамма, добавил он. Пациент, перенесший COVID-19 в результате заражения одним из этих штаммов, не приобретает защиту от другого, поделился наблюдением врач. По его словам, в случае если научные исследования подтвердят это предположение, после спада волны заболеваемости, вызванной "омикроном", следует ожидать нового витка распространения инфекции — из-за дельта-штамма.
"Штамм "омикрон" немного вытеснил "дельту" в том плане, что им заражаются чаще. Но дельта-штамм до сих пор определяется тестами. Когда спадет волна "омикрона", может полноценно вернуться "дельта". Похоже, что у них нет перекрестного иммунитета, поэтому, пока неиммунные не переболеют и "дельтой", и "омикроном", у нас будет заболеваемость на относительно высоких уровнях", — прогнозирует Болибок.
Штаммы "омикрон" и "дельта" могут вызвать два периода резкого подъема заболеваемости, что отразится на графиках в виде фигуры, напоминающей двугорбого верблюда, сказал он.
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"В начале февраля — пик (заболеваемости из-за. — Прим. ред.) "омикрона". Потом должен начаться спад этого варианта. Когда это произойдет, то мы сможем увидеть новый подъем заболеваемости. На графике это будет выглядеть, как двугорбый верблюд. То есть один штамм сразу может смениться другим ("омикрон" может смениться "дельтой", – ред.), и вслед за спадом начнется подъем заболеваемости", — считает иммунолог.
Вакцинация — самый эффективный способ защититься от всех известных штаммов коронавируса. Прививка кардинально снижает риск тяжелого течения COVID-19.
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Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19ЗдоровьеВладимир Болибок
 
 
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