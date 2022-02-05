https://ria.ru/20220205/koronavirus-1771189331.html

"Двугорбый верблюд": иммунолог предупредил о новом всплеске COVID-19

"Двугорбый верблюд": иммунолог предупредил о новом всплеске COVID-19 - РИА Новости, 05.02.2022

"Двугорбый верблюд": иммунолог предупредил о новом всплеске COVID-19

Вслед за всплеском COVID-19, вызванным "омикроном", может начаться новый виток распространения "дельты", и график заболеваемости будет похож на верблюда с двумя РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T02:10

2022-02-05T02:10

2022-02-05T02:10

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

здоровье

владимир болибок

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Вслед за всплеском COVID-19, вызванным "омикроном", может начаться новый виток распространения "дельты", и график заболеваемости будет похож на верблюда с двумя горбами, предупредил в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.В России по-прежнему выявляются случаи заражения дельта-штаммом. Иммунитет к этому варианту коронавируса не возникает после инфицирования "омикроном", считает Болибок. С другой стороны, "дельта" не способствует естественной иммунизации от омикрон-штамма, добавил он. Пациент, перенесший COVID-19 в результате заражения одним из этих штаммов, не приобретает защиту от другого, поделился наблюдением врач. По его словам, в случае если научные исследования подтвердят это предположение, после спада волны заболеваемости, вызванной "омикроном", следует ожидать нового витка распространения инфекции — из-за дельта-штамма.Штаммы "омикрон" и "дельта" могут вызвать два периода резкого подъема заболеваемости, что отразится на графиках в виде фигуры, напоминающей двугорбого верблюда, сказал он."В начале февраля — пик (заболеваемости из-за. — Прим. ред.) "омикрона". Потом должен начаться спад этого варианта. Когда это произойдет, то мы сможем увидеть новый подъем заболеваемости. На графике это будет выглядеть, как двугорбый верблюд. То есть один штамм сразу может смениться другим ("омикрон" может смениться "дельтой", – ред.), и вслед за спадом начнется подъем заболеваемости", — считает иммунолог.Вакцинация — самый эффективный способ защититься от всех известных штаммов коронавируса. Прививка кардинально снижает риск тяжелого течения COVID-19.

https://ria.ru/20220203/omikron-1770976467.html

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общество, россия, коронавирус covid-19, здоровье, владимир болибок