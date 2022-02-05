Диетолог рассказала, почему опасно есть консервы
Диетолог Соломатина: консервы с бензоатом натрия могут провоцировать развитие рака
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПокупатель выбирает консервы в одном из супермаркетов
Покупатель выбирает консервы в одном из супермаркетов. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Употребление консервов может приводить к повышению давления, а также провоцировать развитие рака, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, это связано с двумя веществами, входящими в состав таких продуктов. В консервах промышленного изготовления может содержаться потенциально опасная пищевая добавка — бензоат натрия, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Если организм будет получать это вещество в неумеренных количествах, возникнет риск развития злокачественных опухолей, пояснила она.
"Были исследования, которые показывали корреляцию между возникновением онкологии и количеством съеденного бензоата. Важно помнить о количестве съедаемых консервов", — отметила Соломатина.
Домашние консервы содержат более безобидные добавки, однако и к ним нужно относиться осмотрительно, продолжила врач. Злоупотребление подобными продуктами может приводить к повышению давления, вплоть до гипертонического криза, предупредила она. Причина этому — соль.
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"В консервах много соли, но мало кто об этом думает и ограничивается условным кусочком огурчика или помидорчика, когда открывает банку. Чрезмерное употребление соли задерживает жидкость в организме, то есть может спровоцировать повышение давления у людей, которые к этому склонны, и даже гипертонический криз", — пояснила врач.
Кроме того, соль может ухудшать метаболизм и вызывать отеки, добавила диетолог.