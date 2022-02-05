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Диетолог рассказала, почему опасно есть консервы
Диетолог рассказала, почему опасно есть консервы - РИА Новости, 05.02.2022
Диетолог рассказала, почему опасно есть консервы
Употребление консервов может приводить к повышению давления, а также провоцировать развитие рака, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T04:10
2022-02-05T04:10
общество
елена соломатина
россия
здоровье
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Употребление консервов может приводить к повышению давления, а также провоцировать развитие рака, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, это связано с двумя веществами, входящими в состав таких продуктов. В консервах промышленного изготовления может содержаться потенциально опасная пищевая добавка — бензоат натрия, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Если организм будет получать это вещество в неумеренных количествах, возникнет риск развития злокачественных опухолей, пояснила она.Домашние консервы содержат более безобидные добавки, однако и к ним нужно относиться осмотрительно, продолжила врач. Злоупотребление подобными продуктами может приводить к повышению давления, вплоть до гипертонического криза, предупредила она. Причина этому — соль."В консервах много соли, но мало кто об этом думает и ограничивается условным кусочком огурчика или помидорчика, когда открывает банку. Чрезмерное употребление соли задерживает жидкость в организме, то есть может спровоцировать повышение давления у людей, которые к этому склонны, и даже гипертонический криз", — пояснила врач.Кроме того, соль может ухудшать метаболизм и вызывать отеки, добавила диетолог.
https://rsport.ria.ru/20211221/rak-1764629522.html
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общество, елена соломатина, россия, здоровье
04:10 05.02.2022
 
Диетолог рассказала, почему опасно есть консервы

Диетолог Соломатина: консервы с бензоатом натрия могут провоцировать развитие рака

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПокупатель выбирает консервы в одном из супермаркетов
Покупатель выбирает консервы в одном из супермаркетов - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Покупатель выбирает консервы в одном из супермаркетов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Употребление консервов может приводить к повышению давления, а также провоцировать развитие рака, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, это связано с двумя веществами, входящими в состав таких продуктов. В консервах промышленного изготовления может содержаться потенциально опасная пищевая добавка — бензоат натрия, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Если организм будет получать это вещество в неумеренных количествах, возникнет риск развития злокачественных опухолей, пояснила она.
"Были исследования, которые показывали корреляцию между возникновением онкологии и количеством съеденного бензоата. Важно помнить о количестве съедаемых консервов", — отметила Соломатина.
Домашние консервы содержат более безобидные добавки, однако и к ним нужно относиться осмотрительно, продолжила врач. Злоупотребление подобными продуктами может приводить к повышению давления, вплоть до гипертонического криза, предупредила она. Причина этому — соль.
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"В консервах много соли, но мало кто об этом думает и ограничивается условным кусочком огурчика или помидорчика, когда открывает банку. Чрезмерное употребление соли задерживает жидкость в организме, то есть может спровоцировать повышение давления у людей, которые к этому склонны, и даже гипертонический криз", — пояснила врач.
Кроме того, соль может ухудшать метаболизм и вызывать отеки, добавила диетолог.
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