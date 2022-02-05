https://ria.ru/20220205/kollegi-1771203609.html
Исследование показало, что россияне больше всего ценят в коллегах
Исследование показало, что россияне больше всего ценят в коллегах - РИА Новости, 05.02.2022
Исследование показало, что россияне больше всего ценят в коллегах
Среди качеств коллег россияне больше всего ценят профессионализм (58%), доброжелательность (53%), а также уважение к окружающим и их работе (50%), при этом не... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T09:13
2022-02-05T09:13
2022-02-05T09:13
общество
россия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Среди качеств коллег россияне больше всего ценят профессионализм (58%), доброжелательность (53%), а также уважение к окружающим и их работе (50%), при этом не любят лицемерие, интриги и обман, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Лучшим качеством коллег большинство респондентов (58%) считают профессионализм (множественный выбор). Еще 53% ценят доброжелательность, а 50% - уважение к другим людям и их труду", - говорится в исследовании.Ответственность и желание помочь в трудных ситуациях отметили 44% и 43% респондентов соответственно. Кроме того, почти каждый третий ценит в коллегах заинтересованность в качестве выполняемой работы (37%) и отзывчивость (36%), каждый четвертый - пунктуальность. "Около 11% респондентов в варианте "другое" отмечали хорошие личные качества коллег, чувство юмора и взаимопонимание в коллективе", - отмечается в исследовании.Больше всего россияне не любят лицемерных коллег - так ответили 56% опрошенных. Плохо относятся и к тем, кто распускает сплетни и интриги на рабочем месте (51%) и склонен к обману (50%). Кроме того, опрошенные негативно настроены к непрофессионализму, неспособности уважать чужой труд, безответственности и конфликтности.Треть россиян призналась, что им сложно работать с непунктуальными коллегами, а 19% не принимают в товарищах по работе вредные привычки. В то же время 8% респондентов не нашли в сослуживцах раздражающих качеств.В рамках исследования в феврале 2022 года были опрошены более 5000 человек из всех регионов России.
https://ria.ru/20220126/rabota-1769534293.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, россия, работа, работа.ру
Исследование показало, что россияне больше всего ценят в коллегах
Исследование "Работа.ру": россияне больше всего ценят в коллегах профессионализм
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
Среди качеств коллег россияне больше всего ценят профессионализм (58%), доброжелательность (53%), а также уважение к окружающим и их работе (50%), при этом не любят лицемерие, интриги и обман, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру
", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Лучшим качеством коллег большинство респондентов (58%) считают профессионализм (множественный выбор). Еще 53% ценят доброжелательность, а 50% - уважение к другим людям и их труду", - говорится в исследовании.
Ответственность и желание помочь в трудных ситуациях отметили 44% и 43% респондентов соответственно. Кроме того, почти каждый третий ценит в коллегах заинтересованность в качестве выполняемой работы (37%) и отзывчивость (36%), каждый четвертый - пунктуальность. "Около 11% респондентов в варианте "другое" отмечали хорошие личные качества коллег, чувство юмора и взаимопонимание в коллективе", - отмечается в исследовании.
Больше всего россияне не любят лицемерных коллег - так ответили 56% опрошенных. Плохо относятся и к тем, кто распускает сплетни и интриги на рабочем месте (51%) и склонен к обману (50%). Кроме того, опрошенные негативно настроены к непрофессионализму, неспособности уважать чужой труд, безответственности и конфликтности.
Треть россиян призналась, что им сложно работать с непунктуальными коллегами, а 19% не принимают в товарищах по работе вредные привычки. В то же время 8% респондентов не нашли в сослуживцах раздражающих качеств.
В рамках исследования в феврале 2022 года были опрошены более 5000 человек из всех регионов России
.