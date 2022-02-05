https://ria.ru/20220205/kino-1771137557.html

Андрей Мерзликин: до сих пор себя называю себя "молодым и подающим надежды"

Андрей Мерзликин: до сих пор себя называю себя "молодым и подающим надежды" - РИА Новости, 05.02.2022

Андрей Мерзликин: до сих пор себя называю себя "молодым и подающим надежды"

В Сети — экшен-комедия "И снова здравствуйте!" Главный герой сериала — бандит Борис (Андрей Мерзликин), который хочет сменить деятельность и открыть... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T08:00

2022-02-05T08:00

2022-02-05T08:14

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. В Сети — экшен-комедия "И снова здравствуйте!" Главный герой сериала — бандит Борис (Андрей Мерзликин), который хочет сменить деятельность и открыть кондитерскую. Но его убивают. А на следующий день он приходит в себя и решает выяснить, кто это сделал.К выходу сериала исполнитель главной роли Андрей Мерзликин дал интервью РИА Новости и рассказал о неожиданных хобби, о том, какой суперспособностью хотел бы обладать, почему ощущает себя подающим надежды артистом и чем важна работа в театре.— Как изменилась "сериальная" индустрия с начала 2000-х? В чем, по вашим ощущениям, главное отличие?— Цифровизация, появление интернет-платформ, которые увеличили количество контента и зрителей. Есть вероятность, что это количество со временем превратится в качество. Надеюсь, и у нас появится такой контент, как на Netflix и HBO.— Пока, думаете, недотягивает?— Пока есть понятие возраста становления. Производство встает на ноги. Важно желание сделать не быстро и весело, а чуть дольше и качественнее. Такая практика уже есть, мы все эти проекты знаем. Те фильмы и сериалы, которые пишут три-четыре года, сценарий шлифуют, снимают пилоты, меняют актеров. Сложный и дорогой процесс. Но во всем мире так.— Чем вас заинтересовал проект "И снова здравствуйте!"?— Я прочитал сценарий, был обескуражен юмором и остротой формы. Пришел на первые пробы, вторые, третьи. Когда утвердили — был рад, что право прикоснуться к этому персонажу выпало мне.— У вашего героя Бориса необычное хобби, которое никак не ассоциируется с его внешним видом. А у вас есть неожиданное увлечение?— У меня лично нет хобби уже давно, осталось в юношестве. А у Бориса — это проявление душевных качеств. Люди, которые занимаются серьезным и тяжелым, не всегда красивым родом деятельности, иногда обнаруживают у себя тягу к романтическим и удивительно детским вещам. В данном случае — любовь к сладкому, к капкейкам и эклерам. Это говорит, наверное, о том, что в душе у него глубокая рана, из которой этот ребенок и выходит наружу.— У вас есть что-то общее с Борисом?— Нет, но исходя из этого играть было только интереснее. Для некоторых сцен даже приходилось обращаться к нашему сценаристу и режиссеру Егору Чичканову, он помогал выйти на нужную интонацию. Ему и признался, что по природе я другой человек и бывает необходима поддержка со стороны, чтобы попасть в правильную ноту.Снимать комедии не так весело, как можно предположить. Комедия — это филигранная и тонкая работа. Одна неправильная интонация может изменить отношение к сцене, а через нее — ко всему фильму.— Какой суперсилой вы хотели бы обладать и почему?— Знать, в каком мире живут потерявшиеся вещи. Хотел бы узнать судьбу некоторых вещей, которые так и не нашлись. Это как у Бориса: им движет не только жажда мести, но и любопытство. Ему важно выяснить, кто оборвал эту важную нить — жизнь.— В чем для вас чем главный минус актерской профессии и ее главное достоинство?— Профессия заставляет быть в тонусе. С годами понимаешь, что этот тонус проецируется на все аспекты жизни за пределами съемочной площадки. Даже дома, когда занимаешься хозяйством или гладишь рубашку. Работа происходит ежесекундно. Очень интересно жить в таком ритме. Это не просто нескучная профессия, она в силу ответственности заставляет и мотивирует быть постоянно активным. Насмотренность, начитанность, информированность — важно постоянно развиваться, зритель потом это заметит.Стагнация близка профессии актера. Очень легко за полгода-год потерять форму, если не следишь за тенденциями, инновациями в кино. Нужно чувствовать этот ритм, соответствовать ему. Благодаря этому можно ощущать себя студентом первого курса, этот пульс бьется, и ты получаешь удовольствие от каждого дня обычной жизни.— Какую роль вы сами считаете для себя поворотной, знаковой?— Есть понятие "поворотная роль", а есть — этапная. Этапными я считаю роли в проектах "Качели", "Заблудившийся", "Зеленая карета", "Облепиховое лето", "Синдром дракона", "Крик совы". Есть короткометражные фильмы, которые зрители могли и не видеть, но для меня они важны. Такие роли стали этапными потому, что помогли открыть в себе что-то новое. А "открытия" потом обогатили в профессии.— Вы также снялись в картине "Первый Оскар", где играете реальную историческую личность — кинорежиссера-документалиста Илью Копалина. Чем привлек этот проект и в чем был основной вызов для вас?— Сергей Мокрицкий, режиссер. Это же удивительный человек! Близок мне по духу. Знаю, что он всегда сделает достойно. Когда такие люди зовут, ты идешь не как на работу, а как на отдых, потому что это большая радость.Очень жду премьеру! Люблю актера Тихона Жизневского — интересно посмотреть, как у него получилась эта роль.— И в этой картине, и в "И снова здравствуйте!" вы играете с молодыми артистами. Расскажите, как складывались творческие тандемы?— Есть такая странная вещь: мы не замечаем, как взрослеем. Я себя до сих пор называю "молодым и подающим надежды" — так себя ощущаю. Вроде только-только набрался опыта — но неожиданно появляется разница в возрасте.Денис Власенко, например. Я посмотрел его работы до того, как мы встретились на пробах. Он удивительный: так четко делает работу, очень смешно! На пробах я несколько раз останавливался, не мог удержаться от смеха. Денис — очень точный артист с большим внутренним потенциалом и высокой скоростью переключения эмоций. Мне была важна его поддержка, чтобы комфортней вместе работать. Создать химию между партнерами — это ценно. Очень рад, когда такое доверие возникает.— Так же было и на съемках "Первого Оскара"?— Тихон Жизневский — такой же открытый и искренний человек. Подходишь и открываешь все засовы, которые есть, и сразу начинается человеческое общение без всяких статусов.— Сейчас вы заняты в постановке "Лес" во МХАТе. Что ближе: театр или кино?— Было время, когда я чересчур много работал в кино, снимаясь параллельно в нескольких проектах. Со временем пришло понимание, что все надо делать с толком, с расстановкой. Съемки выхолащивают любого творческого человека — актера, режиссера, оператора, нужен момент восстановления. И я не имею в виду пляжный отдых, необходимы просто новые эмоции. Можно прочитать новую книгу, посмотреть фильм, пообщаться с новыми людьми, сменить род деятельности. "Лес" во МХАТе имени Горького стал для меня очень важным спектаклем, который позволил накопить новую энергию. Теперь готов этой энергией делиться. Театр, на мой взгляд, — необходимая практика для актера. Он помогает восполнить силы, потраченные на съемках в кино. Театр и кино — две стороны одной медали, и очень важно пользоваться обеими, чтобы не терять жажду работать в этом виде творчества.— Каким должен быть театральный проект, чтобы вы захотели в нем участвовать?— Либо что-то экспериментальное, либо это должна быть фигура, стоящая за творчеством: режиссер, сценарист, актеры. Это значимо, а подчас играет определяющую роль. Ведь когда ты уже на корабле, поздно что-то менять, это большая ответственность. Подготовка спектакля стоит серьезных денег, и очень важно, с кем ты отправляешься в плавание.Сериал "И снова здравствуйте!" выходит на платформе ivi.

https://ria.ru/20220202/kino-1770542074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей мерзликин, netflix, hbo, любовь толкалина, аглая тарасова, кино и сериалы, знаменитости