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Глава провинции Онтарио сравнил акции против ограничений с оккупацией
Глава провинции Онтарио сравнил акции против ограничений с оккупацией - РИА Новости, 05.02.2022
Глава провинции Онтарио сравнил акции против ограничений с оккупацией
Премьер-министр самой населенной канадской провинции Онтарио Даг Форд назвал акции против коронавирусных ограничений в столице страны Оттаве "оккупацией". РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T08:22
2022-02-05T16:50
в мире
джастин трюдо
оттава
онтарио
канада
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Премьер-министр самой населенной канадской провинции Онтарио Даг Форд назвал акции против коронавирусных ограничений в столице страны Оттаве "оккупацией"."Это больше не протест. Он стал оккупацией. Она только наносит вред семьям и предприятиям, которые эти люди, предположительно, должны поддерживать", — отметил Форд в ходе брифинга.Обратившись к протестующим, премьер Онтарио призвал их покончить с выступлениями."Мы так близки &lt;...&gt; к возвращению к норме", — добавил Форд, комментируя ситуацию с ковид-ограничениями.Права на протест гарантируются, но оккупация "неприемлема", подчеркнул премьер провинции."Мы не будем мириться &lt;...&gt; с ненавистью, нападками &lt;...&gt; или насилием", — сказал он.Масштабные акции против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками, начались в Оттаве 29 января. Протестующие требовали от властей снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения, которые, по их словам, противоречат конституции страны. Акция в целом проходила мирно. Тем не менее полиция начала несколько уголовных расследований в отношении участников акции протеста. Одно из расследований касается осквернения военного мемориала. Премьер-министр Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию. Полиция Оттавы заявила, что дополнительно разместит в нескольких районах города около 150 полицейских из-за продолжающихся демонстраций.
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в мире, джастин трюдо, оттава, онтарио, канада
08:22 05.02.2022 (обновлено: 16:50 05.02.2022)
 
Глава провинции Онтарио сравнил акции против ограничений с оккупацией

Премьер канадской провинции Онтарио сравнил акции в Оттаве против ограничений с оккупацией

© REUTERS / Patrick DoyleУчастник акции протеста против ковид-ограничений в Оттаве, Канада
Участник акции протеста против ковид-ограничений в Оттаве, Канада - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / Patrick Doyle
Участник акции протеста против ковид-ограничений в Оттаве, Канада
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Премьер-министр самой населенной канадской провинции Онтарио Даг Форд назвал акции против коронавирусных ограничений в столице страны Оттаве "оккупацией".
"Это больше не протест. Он стал оккупацией. Она только наносит вред семьям и предприятиям, которые эти люди, предположительно, должны поддерживать", — отметил Форд в ходе брифинга.
Обратившись к протестующим, премьер Онтарио призвал их покончить с выступлениями.
"Мы так близки <...> к возвращению к норме", — добавил Форд, комментируя ситуацию с ковид-ограничениями.
Права на протест гарантируются, но оккупация "неприемлема", подчеркнул премьер провинции.
Протестующие против COVID-ограничений в Канаде - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 12:38
Протестующие в Канаде станцевали у Национального военного мемориала
"Мы не будем мириться <...> с ненавистью, нападками <...> или насилием", — сказал он.
Масштабные акции против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками, начались в Оттаве 29 января. Протестующие требовали от властей снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения, которые, по их словам, противоречат конституции страны. Акция в целом проходила мирно. Тем не менее полиция начала несколько уголовных расследований в отношении участников акции протеста. Одно из расследований касается осквернения военного мемориала. Премьер-министр Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию. Полиция Оттавы заявила, что дополнительно разместит в нескольких районах города около 150 полицейских из-за продолжающихся демонстраций.
 
В миреДжастин ТрюдоОттаваОнтариоКанада
 
 
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