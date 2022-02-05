https://ria.ru/20220205/iran-1771191025.html

США восстановили исключения из санкций против Ирана

США восстановили исключения из санкций против Ирана - РИА Новости, 05.02.2022

США восстановили исключения из санкций против Ирана

Администрация США приняла решение восстановить отмененные ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана, при этом Вашингтон не... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T01:24

2022-02-05T01:24

2022-02-05T03:16

в мире

тегеран (город)

вашингтон (город)

иран

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150027/05/1500270510_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_7c56fa531c8aed2aae332108841804e5.jpg

ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Администрация США приняла решение восстановить отмененные ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана, при этом Вашингтон не рассматривает данный шаг как уступку Тегерану, заявил в пятницу РИА Новости официальный представитель госдепартамента.Дипломат подчеркнул, что в Вашингтоне рассматривают данный шаг не как уступку Тегерану, а как необходимую меру."Мы вводим этим исключения по одной простой причине: чтобы позволить некоторым из наших международных партнеров провести более подробные технические обсуждения, чтобы обеспечить сотрудничество, которое, по нашему мнению, отвечает нашим интересам в сфере ядерного нераспространения. Для ясности: это не уступка Ирану", - указал сотрудник госдепа США.По его словам, решение администрации США восстановить отмененные ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана не означает, что стороны близки к возвращению в ядерную сделку.Исключения из санкций давали возможность российским, китайским и европейским предприятиям продолжать работу на гражданских ядерных объектах Ирана, не подвергаясь рестрикциям со стороны США. Речь идет о работе на трех проектах: исследовательском реакторе в Араке, заводе по обогащению урана в Фордо, а также атомной электростанции "Бушер".Данные проекты, в частности, поддерживали безопасность во время работы Бушерской АЭС, ограничивали возможности Тегерана в сфере обогащения урана, а также не позволяли стране строить новые объекты для этих целей.Исключения для России и ряда других стран в санкциях против Ирана прежде продлевались даже после официального выхода Вашингтона из иранской ядерной сделки в 2018 году, повлекшего за собой восстановление санкционного режима против Исламской Республики. Однако в 2020 году администрация Дональда Трампа отменила их, предоставив участвовавшим в таких работах компаниям и организациям 60 дней, чтобы завершить свою деятельностьБывший хозяин Белого дома Дональд Трамп в 2020 году отменил все исключения для атомной программы Ирана. За два года до этого Трамп вывел США из ядерной сделки с Ираном и возобновил санкции в отношении Тегерана. На этой почве Иран поэтапно начал сокращать свои обязательства в рамках соглашения по его ядерной программе.В Вене в настоящее время проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона, 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене.

https://ria.ru/20220120/iran-1768704589.html

https://ria.ru/20220119/iran-1768586052.html

https://ria.ru/20220201/uran-1770397174.html

тегеран (город)

вашингтон (город)

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тегеран (город), вашингтон (город), иран, сша