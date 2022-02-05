Дождались. Разработчики не удержались и рассказали о создании новой части GTA

Rockstar объявила о разработке новой GTA
Компания Rockstar Games официально сообщила о разработке новой части игры Grand Theft Auto
© Rockstar NorthСтоп-кадр из игры "Grand Theft Auto V"
© Rockstar North
Стоп-кадр из игры "Grand Theft Auto V". Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Rockstar Games сообщила о разработке новой части игры Grand Theft Auto, говорится на официальном сайте компании.
"Многие спрашивали нас о новой части серии GrandTheft Auto. <…> Мы рады подтвердить, что ведем активную разработку следующей части GTA", — говорится в сообщении.
Разработчики не раскрыли подробностей о дате релиза и особенностях геймплея, однако пообещали делиться новостями по мере создания игры.
"От имени всей нашей команды благодарим вас за поддержку и с нетерпением ждем возможности шагнуть в будущее вместе с вами!" — отметили в Rockstar.
Grand Theft Auto (GTA) — серия мультиплатформенных компьютерных игр в жанре экшн с открытым миром. Последняя часть — Grand Theft Auto V — вышла в 2013 году.
23 октября 2021, 02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy