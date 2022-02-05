https://ria.ru/20220205/gta-1771192622.html

Дождались. Разработчики не удержались и рассказали о создании новой части GTA

Rockstar объявила о разработке новой GTA - РИА Новости, 05.02.2022

Дождались. Разработчики не удержались и рассказали о создании новой части GTA

Rockstar Games сообщила о разработке новой части игры Grand Theft Auto, говорится на официальном сайте компании. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T02:19

2022-02-05T02:19

2022-02-05T02:19

технологии

в мире

rockstar games

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Rockstar Games сообщила о разработке новой части игры Grand Theft Auto, говорится на официальном сайте компании.Разработчики не раскрыли подробностей о дате релиза и особенностях геймплея, однако пообещали делиться новостями по мере создания игры.Grand Theft Auto (GTA) — серия мультиплатформенных компьютерных игр в жанре экшн с открытым миром. Последняя часть — Grand Theft Auto V — вышла в 2013 году.

https://ria.ru/20211023/gta-1755904631.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, в мире, rockstar games