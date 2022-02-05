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Дождались. Разработчики не удержались и рассказали о создании новой части GTA
Rockstar объявила о разработке новой GTA - РИА Новости, 05.02.2022
Дождались. Разработчики не удержались и рассказали о создании новой части GTA
Rockstar Games сообщила о разработке новой части игры Grand Theft Auto, говорится на официальном сайте компании. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T02:19
2022-02-05T02:19
технологии
в мире
rockstar games
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Rockstar Games сообщила о разработке новой части игры Grand Theft Auto, говорится на официальном сайте компании.Разработчики не раскрыли подробностей о дате релиза и особенностях геймплея, однако пообещали делиться новостями по мере создания игры.Grand Theft Auto (GTA) — серия мультиплатформенных компьютерных игр в жанре экшн с открытым миром. Последняя часть — Grand Theft Auto V — вышла в 2013 году.
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технологии, в мире, rockstar games
02:19 05.02.2022
 
Rockstar объявила о разработке новой GTA

Компания Rockstar Games официально сообщила о разработке новой части игры Grand Theft Auto

© Rockstar NorthСтоп-кадр из игры "Grand Theft Auto V"
Стоп-кадр из игры Grand Theft Auto V
© Rockstar North
Стоп-кадр из игры "Grand Theft Auto V". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Rockstar Games сообщила о разработке новой части игры Grand Theft Auto, говорится на официальном сайте компании.

"Многие спрашивали нас о новой части серии GrandTheft Auto. <…> Мы рады подтвердить, что ведем активную разработку следующей части GTA", — говорится в сообщении.

Разработчики не раскрыли подробностей о дате релиза и особенностях геймплея, однако пообещали делиться новостями по мере создания игры.
"От имени всей нашей команды благодарим вас за поддержку и с нетерпением ждем возможности шагнуть в будущее вместе с вами!" — отметили в Rockstar.
Grand Theft Auto (GTA) — серия мультиплатформенных компьютерных игр в жанре экшн с открытым миром. Последняя часть — Grand Theft Auto V — вышла в 2013 году.
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