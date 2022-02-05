https://ria.ru/20220205/gosduma-1771266336.html

В Госдуме дали Bloomberg "последний шанс"

В Госдуме дали Bloomberg "последний шанс" - РИА Новости, 05.02.2022

В Госдуме дали Bloomberg "последний шанс"

Блумберг, опубликовавшее новость о "вторжении РФ на Украину", не первый раз допускает "ошибки", агентству следует изучить историю Deutsche Welle, чтобы не пойти РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T19:22

2022-02-05T19:22

2022-02-05T19:22

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ситуация в днр и лнр

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госдума рф

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Блумберг, опубликовавшее новость о "вторжении РФ на Украину", не первый раз допускает "ошибки", агентству следует изучить историю Deutsche Welle, чтобы не пойти по их пути, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее агентство Блумберг на сайте выпустило заголовок о "вторжении" России на Украину, затем признало ошибку и удалило его. Согласно заявлению, обстоятельства совершения этой ошибки расследуются."Блумберг не первый раз "ошибается". Лично имею опыт общения с руководителем бюро издания в России Тори Кларк-Ширниной. Советуем им изучить недавнюю историю Deutsche Welle, чтобы не пойти по их пути - по крайней мере, как было с закрытием их бюро", - сказал Шхагошев.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости ошибочную публикацию Блумберг, отметил, что этот факт говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада и иллюстрирует, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям.Ранее МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.

https://ria.ru/20220205/prestuplenie-1771236295.html

https://ria.ru/20220205/pushkov-1771244326.html

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в мире, россия, ситуация в днр и лнр, украина, госдума рф