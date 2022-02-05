В Госдуме дали Bloomberg "последний шанс"
Депутат Шхагошев посоветовал Bloomberg изучить меры против DW, чтобы не пойти по их пути
Здание Государственной Думы РФ
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Блумберг, опубликовавшее новость о "вторжении РФ на Украину", не первый раз допускает "ошибки", агентству следует изучить историю Deutsche Welle, чтобы не пойти по их пути, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Ранее агентство Блумберг на сайте выпустило заголовок о "вторжении" России на Украину, затем признало ошибку и удалило его. Согласно заявлению, обстоятельства совершения этой ошибки расследуются.
"Блумберг не первый раз "ошибается". Лично имею опыт общения с руководителем бюро издания в России Тори Кларк-Ширниной. Советуем им изучить недавнюю историю Deutsche Welle, чтобы не пойти по их пути - по крайней мере, как было с закрытием их бюро", - сказал Шхагошев.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости ошибочную публикацию Блумберг, отметил, что этот факт говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада и иллюстрирует, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям.
Ранее МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.