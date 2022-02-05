18:57 05.02.2022 (обновлено: 19:12 05.02.2022)
В Госдуме хотят обсудить проблему фейковых публикации в западных СМИ
Депутат Шхагошев: хотим обсудить проблему фейковых публикации в западных СМИ
Здание Государственной думы РФ
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Вопрос последних фейковых публикаций в западной прессе может быть обсужден в рамках комитета Госдумы, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России "плане" по присоединению Украины. В этой же статье приводится комментарий посольства РФ в Германии, где изложенные изданием утверждения названы "странной смесью из спекуляций и слухов". Публикация Bild появилась после ночной публикации агентства Блумберг о якобы начале "вторжения" РФ на Украину. Агентство признало публикацию ошибочной и заверило, что разберётся в причинах.
"Что касается рассмотрения данных вопросов в Госдуме, в прошлом созыве они обсуждались в комиссии по вмешательству в дела РФ извне, сейчас мы можем подобные "выходки" изучать на комитете по безопасности и противодействию коррупции", - ответил политик на вопрос, будет ли данная тема поднята в ГД, не исключая ее обсуждения в рамках соответствующего комитета.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости ошибочную публикацию Блумберг, отметил, что этот факт говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада и иллюстрирует, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.