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Госдеп США осудил решение России по Deutsche Welle
Госдеп США осудил решение России по Deutsche Welle - РИА Новости, 05.02.2022
Госдеп США осудил решение России по Deutsche Welle
США спустя сутки заявили, что осуждают решение правительства России закрыть офис немецкого телеканала Deutsche Welle в Москве, говорится в сообщении... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T03:40
2022-02-05T03:40
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. США спустя сутки заявили, что осуждают решение правительства России закрыть офис немецкого телеканала Deutsche Welle в Москве, говорится в сообщении госдепартамента в Twitter.По его словам, США солидарны с Германией и телеканалом.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.
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в мире, deutsche welle, rt deutsch, россия, сша, германия
03:40 05.02.2022
 
Госдеп США осудил решение России по Deutsche Welle

Пресс-секретарь Госдепа Прайс: США осуждают решение России закрыть московское бюро DW

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖурналист телерадиокомпании Deutsche Welle
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. США спустя сутки заявили, что осуждают решение правительства России закрыть офис немецкого телеканала Deutsche Welle в Москве, говорится в сообщении госдепартамента в Twitter.
"США осуждают решение правительства России закрыть московское бюро Deutsche Welle", - написал пресс-секретарь госдепа Нед Прайс в Twitter. При этом они никак не отреагировал на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии.
По его словам, США солидарны с Германией и телеканалом.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.
Стенд телеканала Deutsche Welle - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
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