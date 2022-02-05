Госдеп США осудил решение России по Deutsche Welle
Пресс-секретарь Госдепа Прайс: США осуждают решение России закрыть московское бюро DW
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. США спустя сутки заявили, что осуждают решение правительства России закрыть офис немецкого телеканала Deutsche Welle в Москве, говорится в сообщении госдепартамента в Twitter.
"США осуждают решение правительства России закрыть московское бюро Deutsche Welle", - написал пресс-секретарь госдепа Нед Прайс в Twitter. При этом они никак не отреагировал на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии.
По его словам, США солидарны с Германией и телеканалом.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.