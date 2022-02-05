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Тридцать восемь заключенных ульяновской колонии объявили голодовку
Тридцать восемь заключенных ульяновской колонии объявили голодовку - РИА Новости, 05.02.2022
Тридцать восемь заключенных ульяновской колонии объявили голодовку
Тридцать восемь заключенных колонии № 10 в Ульяновской области в субботу отказались от приема пищи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСИН. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T18:17
2022-02-05T18:17
происшествия
ульяновская область
россия
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САМАРА, 5 фев - РИА Новости. Тридцать восемь заключенных колонии № 10 в Ульяновской области в субботу отказались от приема пищи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСИН."Пятого февраля 2022 года 38 осужденных, являющиеся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания и содержащиеся в камерах штрафного изолятора, помещениях камерного типа, отряде строгих условий отбывания наказания ИК-10 УФСИН России по Ульяновской области (колония строгого режима), в письменной форме отказались от приема пищи, приготовленной в учреждении", - говорится в сообщении.Как пояснили в пресс-службе, отказавшись от пищи, заключенные выражали протест против режимных требований, соблюдения правил внутреннего распорядка и проведения обысковых мероприятий."Данные осужденные отбывают наказание за совершение различных тяжких и особо тяжких преступлений", - уточнили в пресс-службе.В ведомстве добавили, что информация об отказе от приема пищи была немедленно направлена в надзорные органы, учреждение посетили представители.Осужденные, отказавшиеся от приема пищи, находятся под постоянным контролем медиков, их состояние удовлетворительное.Кроме того, по данным регионального УФСИН, 4 февраля осужденные умышленно повредили имущество в камерах, устанавливается размер материального ущерба.Учреждение функционирует в штатном режиме, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20211013/iznasilovanie-1754367556.html
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происшествия, ульяновская область, россия
18:17 05.02.2022
 
Тридцать восемь заключенных ульяновской колонии объявили голодовку

Тридцать восемь заключенных колонии № 10 в Ульяновской области объявили голодовку

© РИА Новости / Табылды КадырбековЗаключенные в исправительной колонии
Заключенные в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Заключенные в исправительной колонии
Читать ria.ru в
САМАРА, 5 фев - РИА Новости. Тридцать восемь заключенных колонии № 10 в Ульяновской области в субботу отказались от приема пищи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСИН.
"Пятого февраля 2022 года 38 осужденных, являющиеся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания и содержащиеся в камерах штрафного изолятора, помещениях камерного типа, отряде строгих условий отбывания наказания ИК-10 УФСИН России по Ульяновской области (колония строгого режима), в письменной форме отказались от приема пищи, приготовленной в учреждении", - говорится в сообщении.
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Как пояснили в пресс-службе, отказавшись от пищи, заключенные выражали протест против режимных требований, соблюдения правил внутреннего распорядка и проведения обысковых мероприятий.
"Данные осужденные отбывают наказание за совершение различных тяжких и особо тяжких преступлений", - уточнили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что информация об отказе от приема пищи была немедленно направлена в надзорные органы, учреждение посетили представители.
Осужденные, отказавшиеся от приема пищи, находятся под постоянным контролем медиков, их состояние удовлетворительное.
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Кроме того, по данным регионального УФСИН, 4 февраля осужденные умышленно повредили имущество в камерах, устанавливается размер материального ущерба.
Учреждение функционирует в штатном режиме, уточнили в ведомстве.
 
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