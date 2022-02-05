https://ria.ru/20220205/golodovka-1771256802.html

Тридцать восемь заключенных ульяновской колонии объявили голодовку

Тридцать восемь заключенных ульяновской колонии объявили голодовку - РИА Новости, 05.02.2022

Тридцать восемь заключенных ульяновской колонии объявили голодовку

Тридцать восемь заключенных колонии № 10 в Ульяновской области в субботу отказались от приема пищи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСИН. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T18:17

2022-02-05T18:17

2022-02-05T18:17

происшествия

ульяновская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736241864_0:73:3067:1798_1920x0_80_0_0_2dac0fc4b63d6490b0def95df6839143.jpg

САМАРА, 5 фев - РИА Новости. Тридцать восемь заключенных колонии № 10 в Ульяновской области в субботу отказались от приема пищи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСИН."Пятого февраля 2022 года 38 осужденных, являющиеся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания и содержащиеся в камерах штрафного изолятора, помещениях камерного типа, отряде строгих условий отбывания наказания ИК-10 УФСИН России по Ульяновской области (колония строгого режима), в письменной форме отказались от приема пищи, приготовленной в учреждении", - говорится в сообщении.Как пояснили в пресс-службе, отказавшись от пищи, заключенные выражали протест против режимных требований, соблюдения правил внутреннего распорядка и проведения обысковых мероприятий."Данные осужденные отбывают наказание за совершение различных тяжких и особо тяжких преступлений", - уточнили в пресс-службе.В ведомстве добавили, что информация об отказе от приема пищи была немедленно направлена в надзорные органы, учреждение посетили представители.Осужденные, отказавшиеся от приема пищи, находятся под постоянным контролем медиков, их состояние удовлетворительное.Кроме того, по данным регионального УФСИН, 4 февраля осужденные умышленно повредили имущество в камерах, устанавливается размер материального ущерба.Учреждение функционирует в штатном режиме, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20211013/iznasilovanie-1754367556.html

https://ria.ru/20211225/koloniya-1765467593.html

ульяновская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ульяновская область, россия