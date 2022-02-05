https://ria.ru/20220205/germaniya-1771247005.html

Германия не обладает тем оружием, которое от нее просит Киев, сообщили СМИ

Германия не обладает тем оружием, которое от нее просит Киев, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.02.2022

Германия не обладает тем оружием, которое от нее просит Киев, сообщили СМИ

Украина требует от Германии вооружений, которых нет у самого бундесвера, дискуссии о поставках оружия из ФРГ "с обеих сторон не хватает реализма", пишет издание РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T16:22

2022-02-05T16:22

2022-02-05T16:22

в мире

минобороны германии

берлин (город)

украина

киев

анналена бербок

андрей мельник

кристина ламбрехт

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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Украина требует от Германии вооружений, которых нет у самого бундесвера, дискуссии о поставках оружия из ФРГ "с обеих сторон не хватает реализма", пишет издание Welt.Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что Киев нуждается в "немецких военных кораблях, одних их лучших в мире", а также "в самых современных системах ПВО, которые производят немецкие оборонные компании". Однако, пишет издание, сейчас это нереалистично, так как их нет у самого бундесвера.Согласно отчету о состоянии вооружений, у ВМС ФРГ слишком мало кораблей, они нуждаются в новых корветах и танкерах. Также, по словам газеты, министру обороны Кристине Ламбрехт 7 февраля во время визита в армию будет доложено, что "защита от угроз с воздуха также является вопросом, беспокоящим сухопутные силы". ЗРК Patriot, тактические баллистические ракеты и крылатые ракеты ожидают замены или модернизации.По данным издания, "дискуссии об этом идут годами", но денег все время недостает. Украине, пишет газета, также могут понадобиться боеприпасы, "но запасы бундесвера пусты", на их пополнение потребуется 20 миллиардов евро. Помимо этого, ФРГ самой не хватает бронежилетов, которые нужны Украине.Ранее ФРГ передала Украине пять тысяч касок.В Германии неоднократно заявляли, что Берлин не поддерживает поставку вооружений Украине. В частности, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявляла, что Берлин поддерживает Киев, но поставки оружия не помогут урегулировать конфликт. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок говорили о недопустимости поставок оружия на Украину. Киев хочет, чтобы Германия поставила Украине военные корабли и современные системы противовоздушной обороны, вопрос поставки вооружений остается на повестке дня в отношениях с ФРГ, отмечал посол Украины в Берлине Андрей Мельник, который заявлял, что нежелание Берлина передавать Украине оружие может сказаться на отношениях двух стран. Как информировало агентство dpa, Украина направила Германии список, где указала, что именно хочет получить из военной помощи.

https://radiosputnik.ria.ru/20220205/germaniya-1771217776.html

берлин (город)

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в мире, минобороны германии, берлин (город), украина, киев, анналена бербок, андрей мельник, кристина ламбрехт, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )