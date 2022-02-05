https://ria.ru/20220205/gaz-1771241361.html
Европа отобрала из подземных хранилищ 85% закачанного летом газа
Европа отобрала из подземных хранилищ 85% закачанного летом газа - РИА Новости, 05.02.2022
Европа отобрала из подземных хранилищ 85% закачанного летом газа
Европейские потребители отобрали из подземных хранилищ 85% от закачанного летом газа — 40,5 миллиарда кубометров, сообщил "Газпром". РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T15:25
2022-02-05T15:25
2022-02-05T15:25
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Европейские потребители отобрали из подземных хранилищ 85% от закачанного летом газа — 40,5 миллиарда кубометров, сообщил "Газпром"."Из ПХГ Европы отобрано уже 85% от закачанного летом газа. По данным Gas Infrastructure Europe, на 3 февраля объём активного газа в европейских подземных хранилищах на 27% (на 13,4 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже 84,7% (40,5 миллиарда кубометров) от объёма газа, закачанного в летний сезон", — говорится в официальном Telegram-канале "Газпрома".Общий уровень заполненности ПХГ Европы — 36,7%. При этом подземные хранилища Германии и Франции опустошены уже на 2/3.Уровень запасов в европейских ПХГ с 11 января 2022 года перешёл в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений, добавляет компания. Запасы на 3 февраля на 2,7 миллиарда кубометров меньше минимального показателя на эту дату.Заполненность украинских ПХГ также находится на минимальных уровнях. На 3 февраля она снизилась до 11,2 миллиарда кубометров. Это на на 9,7 миллиарда кубометров (на 46,5%) ниже, чем в прошлом году, и на 4,1 миллиарда кубометров меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года.
https://ria.ru/20220204/diplomatiya-1771087475.html
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экономика, газпром, европа, франция, германия
Европа отобрала из подземных хранилищ 85% закачанного летом газа
"Газпром": Европа отобрала из подземных хранилищ 85% закачанного летом газа