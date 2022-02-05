https://ria.ru/20220205/gaz-1771192759.html
Украина предложила Азербайджану свои газовые хранилища
Украина предложила Азербайджану свои газовые хранилища - РИА Новости, 05.02.2022
Украина предложила Азербайджану свои газовые хранилища
Заместитель министра энергетики Украины по европейской интеграции Ярослав Демченков принял участие в Восьмом министерском заседании консультативного совета... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T02:29
2022-02-05T02:29
2022-02-05T02:30
азербайджан
евросоюз
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151806/93/1518069399_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f252ceca35bd306c8a0a43140ebbb0eb.jpg
КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Заместитель министра энергетики Украины по европейской интеграции Ярослав Демченков принял участие в Восьмом министерском заседании консультативного совета Южного газового коридора в Баку, в ходе мероприятия чиновник заявил, что подземные хранилища газа Украины и Южный газовый коридор поспособствуют энергетической безопасности Европы, сообщается на сайте министерства.Он подчеркнул, что Азербайджанская Республика является стратегическим партнером Украины в сфере энергетики, особенно по вопросам развития нефтегазового комплекса.В релизе уточняется, что министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отметил, что Южный газовый коридор обещает преимущества транзита для большого количества стран. И это символизирует усиление энергетической безопасности и налаживание многогранного сотрудничества вдоль коридора. Для этого необходим новый этап деятельности, включающий подписание контрактов, привлечение инвестиций, увеличение добычи газа и установление интерконнекторов."Мы готовы сотрудничать с Европейской комиссией и с нашими партнерами в других странах, желающих закупать дополнительные объемы газа или импортировать и экспортировать газ, а также вносить свой вклад в развитие Южного газового коридора", - подчеркнул Шахбазов.
https://ria.ru/20220204/gaz-1771166486.html
азербайджан
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151806/93/1518069399_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8340c8e11be20a63c9be09309965124.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, евросоюз, украина, в мире
02:29 05.02.2022 (обновлено: 02:30 05.02.2022)
Украина предложила Азербайджану свои газовые хранилища
Замминистра Демченков предложил Азербайджану использовать газовые хранилища Украины
КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Заместитель министра энергетики Украины по европейской интеграции Ярослав Демченков принял участие в Восьмом министерском заседании консультативного совета Южного газового коридора в Баку, в ходе мероприятия чиновник заявил, что подземные хранилища газа Украины и Южный газовый коридор поспособствуют энергетической безопасности Европы, сообщается на сайте министерства.
"Особое значение для Украины имеет вопрос укрепления энергетической безопасности региона, в частности путем диверсификации маршрутов поставки природного газа. Южный газовый коридор является существенным прорывом в обеспечении энергетической безопасности Европейского континента. Реверсы на базе Трансбалканского трубопровода и использование огромных подземных хранилищ газа в Украине способны помочь увеличить поставки газа из Азербайджана в ЕС и дополнительно укрепить надежность поставок природного газа в регион. Так же, как и завершение строительства Южного газового коридора, эта задача потребует совместных усилий. Мы искренне приветствуем готовность наших азербайджанских партнеров поддержать эту инициативу", – цитирует Демченкова пресс-служба.
Он подчеркнул, что Азербайджанская Республика является стратегическим партнером Украины
в сфере энергетики, особенно по вопросам развития нефтегазового комплекса.
В релизе уточняется, что министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отметил, что Южный газовый коридор обещает преимущества транзита для большого количества стран. И это символизирует усиление энергетической безопасности и налаживание многогранного сотрудничества вдоль коридора. Для этого необходим новый этап деятельности, включающий подписание контрактов, привлечение инвестиций, увеличение добычи газа и установление интерконнекторов.
"Мы готовы сотрудничать с Европейской комиссией и с нашими партнерами в других странах, желающих закупать дополнительные объемы газа или импортировать и экспортировать газ, а также вносить свой вклад в развитие Южного газового коридора", - подчеркнул Шахбазов.