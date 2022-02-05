https://ria.ru/20220205/gaz-1771192759.html

Украина предложила Азербайджану свои газовые хранилища

Украина предложила Азербайджану свои газовые хранилища - РИА Новости, 05.02.2022

Украина предложила Азербайджану свои газовые хранилища

Заместитель министра энергетики Украины по европейской интеграции Ярослав Демченков принял участие в Восьмом министерском заседании консультативного совета... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T02:29

2022-02-05T02:29

2022-02-05T02:30

азербайджан

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украина

в мире

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КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Заместитель министра энергетики Украины по европейской интеграции Ярослав Демченков принял участие в Восьмом министерском заседании консультативного совета Южного газового коридора в Баку, в ходе мероприятия чиновник заявил, что подземные хранилища газа Украины и Южный газовый коридор поспособствуют энергетической безопасности Европы, сообщается на сайте министерства.Он подчеркнул, что Азербайджанская Республика является стратегическим партнером Украины в сфере энергетики, особенно по вопросам развития нефтегазового комплекса.В релизе уточняется, что министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отметил, что Южный газовый коридор обещает преимущества транзита для большого количества стран. И это символизирует усиление энергетической безопасности и налаживание многогранного сотрудничества вдоль коридора. Для этого необходим новый этап деятельности, включающий подписание контрактов, привлечение инвестиций, увеличение добычи газа и установление интерконнекторов."Мы готовы сотрудничать с Европейской комиссией и с нашими партнерами в других странах, желающих закупать дополнительные объемы газа или импортировать и экспортировать газ, а также вносить свой вклад в развитие Южного газового коридора", - подчеркнул Шахбазов.

https://ria.ru/20220204/gaz-1771166486.html

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азербайджан, евросоюз, украина, в мире