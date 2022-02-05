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Журналисты DW могут сопровождать Шольца в Москву, сообщили в МИД
Журналисты DW могут сопровождать Шольца в Москву, сообщили в МИД - РИА Новости, 05.02.2022
Журналисты DW могут сопровождать Шольца в Москву, сообщили в МИД
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не видит проблем в том, чтобы журналисты Deutsche Welle сопровождали канцлера ФРГ Олафа Шольца в... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T22:53
2022-02-05T23:14
в мире
россия
германия
олаф шольц
владимир путин
deutsche welle
мария захарова
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не видит проблем в том, чтобы журналисты Deutsche Welle сопровождали канцлера ФРГ Олафа Шольца в ходе визита в Москву."Конечно, какие проблемы", - сказала Захарова в эфире в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", отвечая на соответствующий вопрос ведущего."Пожалуйста, как корреспонденты они могут въезжать в короткие командировки. В составе делегаций своих руководителей, которые их финансируют, - в любом виде. Корпункт закрыли и попросили сдать аккредитации тех, кто здесь работает на постоянной основе", - пояснила она.Газета Tagesspiegel ранее в субботу сообщила, что управление прессы и информации федерального правительства отказало DW в сопровождении Шольца во время визита в Москву. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт опроверг эту информацию. Шольц 15 февраля встретится в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.Ранее МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.
https://ria.ru/20220204/germaniya-1770984526.html
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в мире, россия, германия, олаф шольц, владимир путин, deutsche welle, мария захарова
22:53 05.02.2022 (обновлено: 23:14 05.02.2022)
 
Журналисты DW могут сопровождать Шольца в Москву, сообщили в МИД

В МИД не увидели проблемы в том, чтобы журналисты DW сопровождали Шольца в Москву

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не видит проблем в том, чтобы журналисты Deutsche Welle сопровождали канцлера ФРГ Олафа Шольца в ходе визита в Москву.
"Конечно, какие проблемы", - сказала Захарова в эфире в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
Стенд телеканала Deutsche Welle - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
Вчера, 08:00
Удивить и возмутить Германию: Россия остановила "Немецкую волну"
"Пожалуйста, как корреспонденты они могут въезжать в короткие командировки. В составе делегаций своих руководителей, которые их финансируют, - в любом виде. Корпункт закрыли и попросили сдать аккредитации тех, кто здесь работает на постоянной основе", - пояснила она.
Газета Tagesspiegel ранее в субботу сообщила, что управление прессы и информации федерального правительства отказало DW в сопровождении Шольца во время визита в Москву. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт опроверг эту информацию. Шольц 15 февраля встретится в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
08:00
Как американские СМИ "российского агента" в своих рядах вычислили
 
В миреРоссияГерманияОлаф ШольцВладимир ПутинDeutsche WelleМария Захарова
 
 
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