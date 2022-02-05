https://ria.ru/20220205/dvulichie-1771197113.html

Посольство России обвинило США в двуличии из-за позиции по RT DE

Посольство России обвинило США в двуличии из-за позиции по RT DE - РИА Новости, 05.02.2022

Посольство России обвинило США в двуличии из-за позиции по RT DE

Российское посольство в Вашингтоне назвало примером двойных стандартов заявление пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса, который решил вступиться за Deutsche... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T05:56

2022-02-05T05:56

2022-02-05T09:02

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ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Российское посольство в Вашингтоне назвало примером двойных стандартов заявление пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса, который решил вступиться за Deutsche Welle. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter дипмиссии.Прайс, в частности, заявил, что США осуждают решение российского правительства закрыть офис Deutsche Welle в Москве. При этом на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии он никак не отреагировал.Первого февраля медиарегулятор MABB официально запретил RT DE вести эфиры в Германии. Как пояснили в ведомстве, телеканал не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ. При этом в Берлине считают, что RT DE, работавший на основе выданной Сербией лицензии, не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС.Россия в ответ закрывает московский корпункт Deutsche Welle и прекращает его спутниковое и иное вещание в России. Однако, подчеркнул высокопоставленный источник РИА Новости в МИД, если Германия изменит позицию в отношении RT DE, то и Москва ответит позитивно. По словам собеседника агентства, во время визита в Россию министра иностранных дел Германии Анналены Бербок предлагались пути выхода из этого кризиса, но Берлин отказался обсуждать вопрос.

https://radiosputnik.ria.ru/20220204/1771124651.html

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в мире, россия, германия, сша, телеканал rt, rt deutsch, deutsche welle