05:56 05.02.2022 (обновлено: 09:02 05.02.2022)
Посольство России обвинило США в двуличии из-за позиции по RT DE
Посольство России осудило США за двойные стандарты из-за DW и указало на RT DE
Здание посольства России в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Российское посольство в Вашингтоне назвало примером двойных стандартов заявление пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса, который решил вступиться за Deutsche Welle. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter дипмиссии.
"Заявление представителя Госдепартамента — это очередной пример политики двойных стандартов. Где были американские "высокие демократические ценности", когда Берлин запретил спутниковое и другие типы вещания телеканала RT DE?" — задались вопросом дипломаты.
Прайс, в частности, заявил, что США осуждают решение российского правительства закрыть офис Deutsche Welle в Москве. При этом на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии он никак не отреагировал.
Первого февраля медиарегулятор MABB официально запретил RT DE вести эфиры в Германии. Как пояснили в ведомстве, телеканал не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ. При этом в Берлине считают, что RT DE, работавший на основе выданной Сербией лицензии, не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС.
Россия в ответ закрывает московский корпункт Deutsche Welle и прекращает его спутниковое и иное вещание в России. Однако, подчеркнул высокопоставленный источник РИА Новости в МИД, если Германия изменит позицию в отношении RT DE, то и Москва ответит позитивно. По словам собеседника агентства, во время визита в Россию министра иностранных дел Германии Анналены Бербок предлагались пути выхода из этого кризиса, но Берлин отказался обсуждать вопрос.