Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220205/donbass-1771196746.html
В Италии раскрыли подробности гибели журналистов в Донбассе
В Италии раскрыли подробности гибели журналистов в Донбассе - РИА Новости, 05.02.2022
В Италии раскрыли подробности гибели журналистов в Донбассе
Приказ начать минометный обстрел 24 мая 2014 года в районе села Андреевка под Славянском, в результате которого погибли итальянский репортер Андреа Роккелли и... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T05:39
2022-02-05T15:55
андреа роккелли
гибель итальянского журналиста под славянском
в мире
верховная рада украины
италия
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100983/55/1009835501_0:339:2500:1745_1920x0_80_0_0_664ad37cd981ce8d5c5c792083965191.jpg
РИМ, 5 фев — РИА Новости. Приказ начать минометный обстрел 24 мая 2014 года в районе села Андреевка под Славянском, в результате которого погибли итальянский репортер Андреа Роккелли и его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов, отдал лично командир 95-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины Михаил Забродский, утверждает свидетель тех событий в телевизионном расследовании итальянских журналистов, первая часть которого была показана новостным телеканалом RaiNews24.Авторы телефильма "Дисциплина молчания" Андера Шерезини и Джузеппе Борелло, начиная свое расследование, задались вопросом: кто убил Роккелли и Миронова? Дело в том, что судебно-следственные органы Италии не смогли дать ответ на него.В июле 2017 года в аэропорту Болоньи по этому делу был арестован Виталий Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии. В 2013 году он отправился из Италии на Украину для участия в событиях на Майдане, а затем вступил в добровольческий батальон Нацгвардии и уехал воевать в Донбасс, где действовал под позывным "Итальянец". В 2019 году суд присяжных города Павия признал Маркива виновным в убийстве Роккелли и Миронова и приговорил его к 24 годам лишения свободы. Однако в 2020 году Апелляционный суд Милана вынес в отношении Маркива оправдательный приговор, который год спустя подтвердил Верховный Кассационный суд Италии. В декабре 2020 года Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Маркива по обвинению в убийстве общеопасным способом по мотивам национальной или политической ненависти.Маркив 24 мая 2014 года находился в составе боевого подразделения на вершине горы Карачун, откуда, как было установлено в ходе следствия, был открыт минометный огонь по группе, в которую входили Роккелли и Миронов. На апелляционном процессе обвинение указывало, что боец Нацгвардии был приговорен судом первой инстанции не за то, что он непосредственно вел огонь из миномета, а потому, что он оказывал конкретное содействие тем, кто стрелял по безоружным людям.Авторам фильма "Дисциплина молчания" удалось найти свидетеля тех драматических событий. Этот человек, имя которого не называется, а лицо не показывается, в то время воевал в составе 95-й аэромобильной бригады. По его словам, 24 мая 2014 года он находился на горе Карачун как раз напротив того места, где были убиты Роккелли и Миронов. Тележурналистам он рассказал, что приказ открыть огонь из автоматического миномета "Василек" тогда отдал лично командир бригады Забродский, который в августе 2014 года стал Героем Украины, а сейчас является депутатом Верховный рады.В фильм вошло и интервью с Забродским, который отверг все возможные обвинения, но признал, что военные подразделения, находившиеся в тот период на Карачуне, включая бойцов Нацгвардии, были в его подчинении.Вторая часть фильма "Дисциплина молчания" будет показана телеканалом Rai News 24 11 февраля.
https://ria.ru/20201212/nagrada-1588940554.html
https://ria.ru/20191102/1560523528.html
https://ria.ru/20190713/1556485324.html
италия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100983/55/1009835501_25:0:2500:1856_1920x0_80_0_0_475cb718c80d38b16536bff0940594fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андреа роккелли, гибель итальянского журналиста под славянском, в мире, верховная рада украины, италия, украина, россия
05:39 05.02.2022 (обновлено: 15:55 05.02.2022)
 
В Италии раскрыли подробности гибели журналистов в Донбассе

Rai News 24: приказ офицера ВСУ Забродского привел к смерти журналистов Миронова и Роккелли

© AP Photo / PoolДокументы и личные вещи российского переводчика Андрея Миронова и итальянского журналиста Андреа Роккелли
Документы и личные вещи российского переводчика Андрея Миронова и итальянского журналиста Андреа Роккелли - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© AP Photo / Pool
Документы и личные вещи российского переводчика Андрея Миронова и итальянского журналиста Андреа Роккелли. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 5 фев — РИА Новости. Приказ начать минометный обстрел 24 мая 2014 года в районе села Андреевка под Славянском, в результате которого погибли итальянский репортер Андреа Роккелли и его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов, отдал лично командир 95-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины Михаил Забродский, утверждает свидетель тех событий в телевизионном расследовании итальянских журналистов, первая часть которого была показана новостным телеканалом RaiNews24.
Авторы телефильма "Дисциплина молчания" Андера Шерезини и Джузеппе Борелло, начиная свое расследование, задались вопросом: кто убил Роккелли и Миронова? Дело в том, что судебно-следственные органы Италии не смогли дать ответ на него.
Задержание украинского военнослужащего Виталия Маркова в Италии - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря 2020, 19:21
Зеленский наградил нацгвардейца, которого судили за убийство в Донбассе
В июле 2017 года в аэропорту Болоньи по этому делу был арестован Виталий Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии. В 2013 году он отправился из Италии на Украину для участия в событиях на Майдане, а затем вступил в добровольческий батальон Нацгвардии и уехал воевать в Донбасс, где действовал под позывным "Итальянец". В 2019 году суд присяжных города Павия признал Маркива виновным в убийстве Роккелли и Миронова и приговорил его к 24 годам лишения свободы. Однако в 2020 году Апелляционный суд Милана вынес в отношении Маркива оправдательный приговор, который год спустя подтвердил Верховный Кассационный суд Италии. В декабре 2020 года Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Маркива по обвинению в убийстве общеопасным способом по мотивам национальной или политической ненависти.
Маркив 24 мая 2014 года находился в составе боевого подразделения на вершине горы Карачун, откуда, как было установлено в ходе следствия, был открыт минометный огонь по группе, в которую входили Роккелли и Миронов. На апелляционном процессе обвинение указывало, что боец Нацгвардии был приговорен судом первой инстанции не за то, что он непосредственно вел огонь из миномета, а потому, что он оказывал конкретное содействие тем, кто стрелял по безоружным людям.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2019
2 ноября 2019, 15:33
МИД обеспокоен ситуацией с безопасностью работников СМИ на Украине
Авторам фильма "Дисциплина молчания" удалось найти свидетеля тех драматических событий. Этот человек, имя которого не называется, а лицо не показывается, в то время воевал в составе 95-й аэромобильной бригады. По его словам, 24 мая 2014 года он находился на горе Карачун как раз напротив того места, где были убиты Роккелли и Миронов. Тележурналистам он рассказал, что приказ открыть огонь из автоматического миномета "Василек" тогда отдал лично командир бригады Забродский, который в августе 2014 года стал Героем Украины, а сейчас является депутатом Верховный рады.
В фильм вошло и интервью с Забродским, который отверг все возможные обвинения, но признал, что военные подразделения, находившиеся в тот период на Карачуне, включая бойцов Нацгвардии, были в его подчинении.
Вторая часть фильма "Дисциплина молчания" будет показана телеканалом Rai News 24 11 февраля.
Дмитрий Ярош - РИА Новости, 1920, 13.07.2019
13 июля 2019, 10:58
Ярош призвал захватывать итальянцев на Украине
 
Андреа РоккеллиГибель итальянского журналиста под СлавянскомВ миреВерховная Рада УкраиныИталияУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала