05:39 05.02.2022 (обновлено: 15:55 05.02.2022)
В Италии раскрыли подробности гибели журналистов в Донбассе
Rai News 24: приказ офицера ВСУ Забродского привел к смерти журналистов Миронова и Роккелли
© AP Photo / PoolДокументы и личные вещи российского переводчика Андрея Миронова и итальянского журналиста Андреа Роккелли
© AP Photo / Pool
Документы и личные вещи российского переводчика Андрея Миронова и итальянского журналиста Андреа Роккелли. Архивное фото
РИМ, 5 фев — РИА Новости. Приказ начать минометный обстрел 24 мая 2014 года в районе села Андреевка под Славянском, в результате которого погибли итальянский репортер Андреа Роккелли и его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов, отдал лично командир 95-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины Михаил Забродский, утверждает свидетель тех событий в телевизионном расследовании итальянских журналистов, первая часть которого была показана новостным телеканалом RaiNews24.
Авторы телефильма "Дисциплина молчания" Андера Шерезини и Джузеппе Борелло, начиная свое расследование, задались вопросом: кто убил Роккелли и Миронова? Дело в том, что судебно-следственные органы Италии не смогли дать ответ на него.
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В июле 2017 года в аэропорту Болоньи по этому делу был арестован Виталий Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии. В 2013 году он отправился из Италии на Украину для участия в событиях на Майдане, а затем вступил в добровольческий батальон Нацгвардии и уехал воевать в Донбасс, где действовал под позывным "Итальянец". В 2019 году суд присяжных города Павия признал Маркива виновным в убийстве Роккелли и Миронова и приговорил его к 24 годам лишения свободы. Однако в 2020 году Апелляционный суд Милана вынес в отношении Маркива оправдательный приговор, который год спустя подтвердил Верховный Кассационный суд Италии. В декабре 2020 года Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Маркива по обвинению в убийстве общеопасным способом по мотивам национальной или политической ненависти.
Маркив 24 мая 2014 года находился в составе боевого подразделения на вершине горы Карачун, откуда, как было установлено в ходе следствия, был открыт минометный огонь по группе, в которую входили Роккелли и Миронов. На апелляционном процессе обвинение указывало, что боец Нацгвардии был приговорен судом первой инстанции не за то, что он непосредственно вел огонь из миномета, а потому, что он оказывал конкретное содействие тем, кто стрелял по безоружным людям.
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Авторам фильма "Дисциплина молчания" удалось найти свидетеля тех драматических событий. Этот человек, имя которого не называется, а лицо не показывается, в то время воевал в составе 95-й аэромобильной бригады. По его словам, 24 мая 2014 года он находился на горе Карачун как раз напротив того места, где были убиты Роккелли и Миронов. Тележурналистам он рассказал, что приказ открыть огонь из автоматического миномета "Василек" тогда отдал лично командир бригады Забродский, который в августе 2014 года стал Героем Украины, а сейчас является депутатом Верховный рады.
В фильм вошло и интервью с Забродским, который отверг все возможные обвинения, но признал, что военные подразделения, находившиеся в тот период на Карачуне, включая бойцов Нацгвардии, были в его подчинении.
Вторая часть фильма "Дисциплина молчания" будет показана телеканалом Rai News 24 11 февраля.
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