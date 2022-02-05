https://ria.ru/20220205/diplomaty-1771275708.html
К началу июля еще 28 российских дипломатов покинут США
К началу июля еще 28 российских дипломатов покинут США - РИА Новости, 05.02.2022
К началу июля еще 28 российских дипломатов покинут США
Еще 28 российских дипломатов должны будут уехать из США к 30 июня, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T21:27
2022-02-05T21:27
2022-02-05T21:52
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Еще 28 российских дипломатов должны будут уехать из США к 30 июня, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."К 30 июня еще 28 российских дипломатов будут вынуждены уехать из Соединенных Штатов Америки", - сказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Представители РФ и США провели в Вене 3 февраля консультации о нормализации работы посольств, они закончились безрезультатно, сообщил Анатолий Антонов."Позавчера в Вене прошли российско-американские консультации по раздражителям. Российские коллеги приехали туда с позитивной программой, программа направлена только на одно - снять все ограничения для деятельности дипломатов в США и в России, дать возможность дипломатам спокойно работать, прекратить визовую войну, восстановить нормальную деятельность наших диппредставительств", - сказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live"."К сожалению, на этих консультациях мы получили негативный ответ", - добавил посол.
https://ria.ru/20220205/amerika-1771272371.html
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в мире, сша, анатолий антонов, россия
21:27 05.02.2022 (обновлено: 21:52 05.02.2022)
К началу июля еще 28 российских дипломатов покинут США
К началу июля еще 28 российских дипломатов должны будут покинуть США