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К началу июля еще 28 российских дипломатов покинут США
К началу июля еще 28 российских дипломатов покинут США - РИА Новости, 05.02.2022
К началу июля еще 28 российских дипломатов покинут США
Еще 28 российских дипломатов должны будут уехать из США к 30 июня, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T21:27
2022-02-05T21:52
в мире
сша
анатолий антонов
россия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Еще 28 российских дипломатов должны будут уехать из США к 30 июня, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."К 30 июня еще 28 российских дипломатов будут вынуждены уехать из Соединенных Штатов Америки", - сказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Представители РФ и США провели в Вене 3 февраля консультации о нормализации работы посольств, они закончились безрезультатно, сообщил Анатолий Антонов."Позавчера в Вене прошли российско-американские консультации по раздражителям. Российские коллеги приехали туда с позитивной программой, программа направлена только на одно - снять все ограничения для деятельности дипломатов в США и в России, дать возможность дипломатам спокойно работать, прекратить визовую войну, восстановить нормальную деятельность наших диппредставительств", - сказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live"."К сожалению, на этих консультациях мы получили негативный ответ", - добавил посол.
https://ria.ru/20220205/amerika-1771272371.html
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в мире, сша, анатолий антонов, россия
21:27 05.02.2022 (обновлено: 21:52 05.02.2022)
 
К началу июля еще 28 российских дипломатов покинут США

К началу июля еще 28 российских дипломатов должны будут покинуть США

© Фото : страница Посольства России в США в FacebookЗдание посольства России в США
Здание посольства России в США - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook
Здание посольства России в США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Еще 28 российских дипломатов должны будут уехать из США к 30 июня, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"К 30 июня еще 28 российских дипломатов будут вынуждены уехать из Соединенных Штатов Америки", - сказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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Представители РФ и США провели в Вене 3 февраля консультации о нормализации работы посольств, они закончились безрезультатно, сообщил Анатолий Антонов.
"Позавчера в Вене прошли российско-американские консультации по раздражителям. Российские коллеги приехали туда с позитивной программой, программа направлена только на одно - снять все ограничения для деятельности дипломатов в США и в России, дать возможность дипломатам спокойно работать, прекратить визовую войну, восстановить нормальную деятельность наших диппредставительств", - сказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
"К сожалению, на этих консультациях мы получили негативный ответ", - добавил посол.
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