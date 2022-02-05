https://ria.ru/20220205/dipkurery-1770819002.html

День памяти дипкурьеров

День памяти дипкурьеров - РИА Новости, 05.02.2022

День памяти дипкурьеров

5 февраля дипломатическо-курьерская служба МИД РФ отмечает день памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T07:23

2022-02-05T07:23

2022-02-05T07:23

справки

день памяти дипкурьеров

россия

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5 февраля дипломатическо-курьерская служба МИД РФ отмечает день памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей.Дата выбрана неслучайно – в этот день в 1926 году на территории Латвии совершил свой подвиг один из первых дипломатических курьеров советской России Теодор Нетте.Дипломатический курьер – это человек, который регулярно доставляет дипломатическую почту между министерством иностранных дел своей страны и его посольствами, консульствами и другими дипломатическими миссиями за рубежом. Он не просто доставляет диппочту, которая бывает секретной и несекретной, но и обеспечивает ее конфиденциальность от имени государства.Из исторических источников можно узнать, что первое известное на сегодняшний день летописное упоминание об отправке на Руси вестника с дипломатическим поручением относится к 885 году, времени правления князя Олега.В X веке летописи стали называть таких вестников "гонцами" от глагола "гонити" (гнать, преследовать). Кроме слова "гонец" в значении "дипломатический курьер", использовались словосочетания "скорый гонец", "нарочный гонец", "чрезвычайный гонец".До XVII столетия постоянных русских дипломатических представителей за рубежом не было. В случае необходимости посылался доверенный князя или государя, которого называли "солъ" или "посолъ", что являлось синонимами. Сами послы по своему значению делились на три категории: "послы великие" (т.е. послы в современном понимании), "легкие послы" (т.е. посланники) и "гонцы" (т.е. дипломатические курьеры).Появление постоянных дипломатических представителей за рубежом, а также развитие регулярного почтового дела снизило профессиональное значение гонцов. Послам стало дешевле посылать свои донесения по почте, созданной главой Посольского приказа Афанасием Ординым-Нащокиным, и только в чрезвычайных случаях они пользовались услугами дипломатических курьеров – так стали называть гонцов в последней трети XVII века. Дипломатические курьеры обычно выбирались из свиты посла или его приближенных. Когда император Павел I создал Фельдъегерский корпус, посольские депеши стали доставлять фельдъегеря.С первых дней Советской власти обязанности дипломатических курьеров выполнялись сотрудниками НКИД (Народный комиссариат по иностранным делам), которые с 27 августа 1918 года были официально подчинены Столу дипкурьеров.В 1919 году служба стала называться "Отдел виз и дипкурьеров", а в 1921 году она вошла в Управление делами НКИД и получила наименование "Часть дипкурьеров".С 1921 по 1922 год вышло пять законов, регламентирующих провоз дипломатической почты. К этому времени сложились единые требования, предъявляемые к упаковке дипломатических вализ (принятый в дипломатическом праве термин, означающий единицу багажа или груза), оформлению курьерских листов, паспортов.С 1931 года Отдел дипкурьерской связи начал функционировать как самостоятельное структурное подразделение, подчиняясь непосредственно одному из членов Коллегии комиссариата.Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) Отдел дипломатической связи ни при каких обстоятельствах не прерывал своей работы. Дипкурьеры продолжали доставлять дипломатическую почту, при этом многократно пересекая линии фронта на боевых самолетах, советских и союзнических военно-транспортных судах.После 1946 года, в связи с реорганизацией НКИД в Министерство иностранных дел СССР, Отдел дипсвязи стал называться "Отделом дипломатическо-курьерской связи".В 1961 году в Вене (Австрия) на международной конференции была принята Конвенция о дипломатических сношениях. Документ стал основным нормативно-правовым актом в области дипломатического права, определяющим в том числе статус и дипломатического курьера, и дипломатической почты.В 1992 году, после распада СССР, Отдел дипломатическо-курьерской связи в качестве Управления дипломатическо-курьерской связи был включен в Департамент по административным вопросам МИД РФ. В июне 1996 года управление было преобразовано в самостоятельное подразделение МИД России, а в 2003 году – в Департамент дипломатическо-курьерской связи в нынешнем виде.5 июля 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ "О дипломатической почте Российской Федерации и дипломатическо-курьерской связи Министерства иностранных дел Российской Федерации", в котором органам исполнительной власти предписано оказывать содействие МИД страны в организации оперативной доставки диппочты, обеспечении ее безопасности, в том числе при пересечении государственной границы России, а также помощь должностным лицам, осуществляющим ее доставку. Дипломатический курьер – необычная должность, она требует огромной ответственности за сохранность и неприкосновенность вверенных государственных секретов и часто сопряжена с риском.Одним из самых известных дипкурьеров был Теодор Нетто. 5 февраля 1926 года он вместе с напарником Иоганном Махмасталем следовал международным экспрессом в Ригу. Курьеры подверглись нападению бандитов. Нетто погиб, застрелив первого нападающего, дипломатическую почту отстоял тяжелораненый Махмасталь. Теодора Нетто похоронили 9 февраля 1926 года на Ваганьковском кладбище в Москве. С тех пор ежегодно 5 февраля, в очередную годовщину гибели Нетто, сотрудники департамента дипломатическо-курьерской связи приходят на Ваганьковское кладбище, чтобы почтить его память и поклониться могилам других бывших коллег. Всего при исполнении служебных обязанностей погибли 17 дипкурьеров, в годы Великой Отечественной войны в составе вооруженных сил – пять, репрессированы были свыше 10 человек. Дипкурьерами в разные годы работали и продолжают работать многие выдающиеся люди. Среди них − генералиссимус Александр Суворов, маршал СССР Василий Чуйков, выдающийся биолог Николай Вавилов, олимпийские чемпионы (призеры олимпиады), чемпионы мира и СССР и другие.Несмотря на интенсивное развитие новых и перспективных новейших технологий, профессия дипкурьера остается высоко востребованной и, по ряду причин, в обозримом будущем, не имеющей альтернативы замены человека машиной.Численность сотрудников департамента дипломатическо-курьерской связи составляет более 130 человек, из которых более 80 – именно дипкурьеры. Ежемесячно они доставляют дипломатическую почту, обеспечивая бесперебойную регулярную и внеплановую доставку диппочты в росзагранучреждения более чем в 140 стран.По словам директора Департамента дипломатическо-курьерской связи МИД России Сергея Лукьянчука, в условиях пандемии дипкурьеры работают "в ручном режиме". Перебои в воздушном и железнодорожном сообщении существенно повлияли на логистику доставки дипломатической почты. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, день памяти дипкурьеров, россия