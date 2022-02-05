00:48 05.02.2022 (обновлено: 00:49 05.02.2022)
США и часть стран СБ ООН призвали КНДР вернуться к диалогу без предусловий
США, Япония и часть стран СБ ООН призвали КНДР вернуться к диалогу без предусловий
© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. Архивное фото
ООН, 5 фев – РИА Новости. Постпреды входящих в СБ ООН США, Албании, Бразилии, Франции, Ирландии, Великобритании, Норвегии, ОАЭ, а также не являющейся членом Совбеза Япония призвали КНДР вернуться к диалогу без предусловий, говорится в заявлении группы стран.
В пятницу в СБ ООН прошло запрошенное Соединенными Штатами закрытое заседание, на котором обсуждался последний пуск баллистической ракеты КНДР.
"Мы вновь призываем КНДР прекратить дестабилизирующие действия и вернуться к диалогу. Мы по-прежнему стремимся к серьезной, устойчивой дипломатии. КНДР должна выразить такую же приверженность, чтобы снизить региональную напряженность и обеспечить международный мир и безопасность", - зачитала заявление постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"Мы продолжаем призывать КНДР положительно ответить на предложения от США и других стран встретиться без предусловий", - добавила она.
КНДР произвела 30 января пуск одной, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. По данным южнокорейских военных, дальность полета составила примерно 800 километров, наибольшая высота полета - 2 тысячи километров.
Северная Корея на следующий день заявила, что осуществила проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12", которая производится и поставляется в армию КНДР, чтобы подтвердить эффективность и безопасность ее эксплуатации.
Это стало седьмым испытанием вооружений КНДР за январь. Сначала 5 и 11 января Северная Корея испытала гиперзвуковые ракеты (оба раза пуски также производились из провинции Чагандо), 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го и 27-го КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН.
30 января, 03:55Премьер Японии созывает заседание СНБ после ракетного пуска КНДР