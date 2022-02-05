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США и часть стран СБ ООН призвали КНДР вернуться к диалогу без предусловий
США и часть стран СБ ООН призвали КНДР вернуться к диалогу без предусловий - РИА Новости, 05.02.2022
США и часть стран СБ ООН призвали КНДР вернуться к диалогу без предусловий
Постпреды входящих в СБ ООН США, Албании, Бразилии, Франции, Ирландии, Великобритании, Норвегии, ОАЭ, а также не являющейся членом Совбеза Япония призвали КНДР... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T00:48
2022-02-05T00:49
в мире
кндр (северная корея)
сша
совет безопасности оон
японское море
япония
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ООН, 5 фев – РИА Новости. Постпреды входящих в СБ ООН США, Албании, Бразилии, Франции, Ирландии, Великобритании, Норвегии, ОАЭ, а также не являющейся членом Совбеза Япония призвали КНДР вернуться к диалогу без предусловий, говорится в заявлении группы стран.В пятницу в СБ ООН прошло запрошенное Соединенными Штатами закрытое заседание, на котором обсуждался последний пуск баллистической ракеты КНДР."Мы продолжаем призывать КНДР положительно ответить на предложения от США и других стран встретиться без предусловий", - добавила она.КНДР произвела 30 января пуск одной, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. По данным южнокорейских военных, дальность полета составила примерно 800 километров, наибольшая высота полета - 2 тысячи километров.Северная Корея на следующий день заявила, что осуществила проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12", которая производится и поставляется в армию КНДР, чтобы подтвердить эффективность и безопасность ее эксплуатации.Это стало седьмым испытанием вооружений КНДР за январь. Сначала 5 и 11 января Северная Корея испытала гиперзвуковые ракеты (оба раза пуски также производились из провинции Чагандо), 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го и 27-го КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН.
https://ria.ru/20220131/snimki-1770302333.html
https://ria.ru/20220130/yaponiya-1770162620.html
кндр (северная корея)
сша
японское море
япония
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в мире, кндр (северная корея), сша, совет безопасности оон, японское море, япония
00:48 05.02.2022 (обновлено: 00:49 05.02.2022)
 
США и часть стран СБ ООН призвали КНДР вернуться к диалогу без предусловий

США, Япония и часть стран СБ ООН призвали КНДР вернуться к диалогу без предусловий

© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. Архивное фото
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ООН, 5 фев – РИА Новости. Постпреды входящих в СБ ООН США, Албании, Бразилии, Франции, Ирландии, Великобритании, Норвегии, ОАЭ, а также не являющейся членом Совбеза Япония призвали КНДР вернуться к диалогу без предусловий, говорится в заявлении группы стран.
В пятницу в СБ ООН прошло запрошенное Соединенными Штатами закрытое заседание, на котором обсуждался последний пуск баллистической ракеты КНДР.
"Мы вновь призываем КНДР прекратить дестабилизирующие действия и вернуться к диалогу. Мы по-прежнему стремимся к серьезной, устойчивой дипломатии. КНДР должна выразить такую же приверженность, чтобы снизить региональную напряженность и обеспечить международный мир и безопасность", - зачитала заявление постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"Мы продолжаем призывать КНДР положительно ответить на предложения от США и других стран встретиться без предусловий", - добавила она.
Испытание гиперзвуковой ракеты в КНДР - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
31 января, 13:40
КНДР опубликовала снимки из космоса, сделанные "во время пуска ракеты"
КНДР произвела 30 января пуск одной, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. По данным южнокорейских военных, дальность полета составила примерно 800 километров, наибольшая высота полета - 2 тысячи километров.
Северная Корея на следующий день заявила, что осуществила проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12", которая производится и поставляется в армию КНДР, чтобы подтвердить эффективность и безопасность ее эксплуатации.
Это стало седьмым испытанием вооружений КНДР за январь. Сначала 5 и 11 января Северная Корея испытала гиперзвуковые ракеты (оба раза пуски также производились из провинции Чагандо), 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го и 27-го КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН.
Вид на Токио - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 03:55
Премьер Японии созывает заседание СНБ после ракетного пуска КНДР
 
В миреКНДР (Северная Корея)СШАСовет Безопасности ООНЯпонское мореЯпония
 
 
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