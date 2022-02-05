https://ria.ru/20220205/dialog-1771189479.html

США и часть стран СБ ООН призвали КНДР вернуться к диалогу без предусловий

США и часть стран СБ ООН призвали КНДР вернуться к диалогу без предусловий - РИА Новости, 05.02.2022

США и часть стран СБ ООН призвали КНДР вернуться к диалогу без предусловий

Постпреды входящих в СБ ООН США, Албании, Бразилии, Франции, Ирландии, Великобритании, Норвегии, ОАЭ, а также не являющейся членом Совбеза Япония призвали КНДР... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T00:48

2022-02-05T00:48

2022-02-05T00:49

в мире

кндр (северная корея)

сша

совет безопасности оон

японское море

япония

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ООН, 5 фев – РИА Новости. Постпреды входящих в СБ ООН США, Албании, Бразилии, Франции, Ирландии, Великобритании, Норвегии, ОАЭ, а также не являющейся членом Совбеза Япония призвали КНДР вернуться к диалогу без предусловий, говорится в заявлении группы стран.В пятницу в СБ ООН прошло запрошенное Соединенными Штатами закрытое заседание, на котором обсуждался последний пуск баллистической ракеты КНДР."Мы продолжаем призывать КНДР положительно ответить на предложения от США и других стран встретиться без предусловий", - добавила она.КНДР произвела 30 января пуск одной, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. По данным южнокорейских военных, дальность полета составила примерно 800 километров, наибольшая высота полета - 2 тысячи километров.Северная Корея на следующий день заявила, что осуществила проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12", которая производится и поставляется в армию КНДР, чтобы подтвердить эффективность и безопасность ее эксплуатации.Это стало седьмым испытанием вооружений КНДР за январь. Сначала 5 и 11 января Северная Корея испытала гиперзвуковые ракеты (оба раза пуски также производились из провинции Чагандо), 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го и 27-го КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН.

https://ria.ru/20220131/snimki-1770302333.html

https://ria.ru/20220130/yaponiya-1770162620.html

кндр (северная корея)

сша

японское море

япония

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в мире, кндр (северная корея), сша, совет безопасности оон, японское море, япония