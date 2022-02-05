Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220205/deputat-1771231471.html
В Госдуме назвали публикации Bild и Bloomberg о "вторжении" провокациями
В Госдуме назвали публикации Bild и Bloomberg о "вторжении" провокациями - РИА Новости, 05.02.2022
В Госдуме назвали публикации Bild и Bloomberg о "вторжении" провокациями
Публикации газеты Bild и агентства Блумберг - специальные провокации, направленные на реакцию России для последующего обвинения ее в агрессии, заявил РИА... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T14:03
2022-02-05T14:18
госдума рф
bild
в мире
украина
сша
россия
алексей чепа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_0:0:3410:1919_1920x0_80_0_0_e8db94178702f07be9766065f21b520a.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Публикации газеты Bild и агентства Блумберг - специальные провокации, направленные на реакцию России для последующего обвинения ее в агрессии, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России "плане" по присоединению Украины. В этой же статье приводится комментарий посольства РФ в Германии, где изложенные изданием утверждения названы "странной смесью из спекуляций и слухов". Публикация Bild появилась после ночной публикации агентства Блумберг о якобы начале "вторжения" РФ на Украину. Агентство признало публикацию ошибочной и заверило, что разберётся в причинах."Если уже объявили, что вторглись, кто-то может предпринять определенные действия из сопредельных государств, а эти действия приведут к провокациям, а на провокации надо будет отвечать. А вот ответ на провокации можно будет расценить как агрессию", - заявил политик, отметив, что провокации направлены именно на РФ.Политик отметил, что такие публикации несут огромные риски к возможным провокациям в регионе "к определенным шагам, которые могут повлечь за собой очень серьезные действия и иметь очень тяжелые последствия"."Я не знаю, как Блумберг мог сделать такое заявление. Это не просто ошибка чья-то. Это серьезнейшее заявление, которое наверняка любой журналист десять раз бы перепроверил", - добавил он.Заявление издания о признании публикации ошибочной политик назвал "глупостями" и отметил, что это делается "специально".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости ошибочную публикацию Блумберг, отметил, что этот факт говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада и иллюстрирует, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. По его словам, после ошибочной публикации термин фейк-ньюс можно заменить на Блумберг-ньюс.
https://ria.ru/20220205/zakharova-1771228838.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_eec0c323b2a6f6fc2e0e9b814b85d38f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, bild, в мире, украина, сша, россия, алексей чепа
14:03 05.02.2022 (обновлено: 14:18 05.02.2022)
 
В Госдуме назвали публикации Bild и Bloomberg о "вторжении" провокациями

Депутат Госдумы Чепа назвал публикации Bild и Bloomberg о "вторжении" провокациями

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Здание Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Публикации газеты Bild и агентства Блумберг - специальные провокации, направленные на реакцию России для последующего обвинения ее в агрессии, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России "плане" по присоединению Украины. В этой же статье приводится комментарий посольства РФ в Германии, где изложенные изданием утверждения названы "странной смесью из спекуляций и слухов". Публикация Bild появилась после ночной публикации агентства Блумберг о якобы начале "вторжения" РФ на Украину. Агентство признало публикацию ошибочной и заверило, что разберётся в причинах.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
13:35
Захарова назвала авторов публикаций о "вторжении" на Украину извращенцами
"Если уже объявили, что вторглись, кто-то может предпринять определенные действия из сопредельных государств, а эти действия приведут к провокациям, а на провокации надо будет отвечать. А вот ответ на провокации можно будет расценить как агрессию", - заявил политик, отметив, что провокации направлены именно на РФ.
Политик отметил, что такие публикации несут огромные риски к возможным провокациям в регионе "к определенным шагам, которые могут повлечь за собой очень серьезные действия и иметь очень тяжелые последствия".
"Я не знаю, как Блумберг мог сделать такое заявление. Это не просто ошибка чья-то. Это серьезнейшее заявление, которое наверняка любой журналист десять раз бы перепроверил", - добавил он.
Заявление издания о признании публикации ошибочной политик назвал "глупостями" и отметил, что это делается "специально".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости ошибочную публикацию Блумберг, отметил, что этот факт говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада и иллюстрирует, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. По его словам, после ошибочной публикации термин фейк-ньюс можно заменить на Блумберг-ньюс.
 
Госдума РФBildВ миреУкраинаСШАРоссияАлексей Чепа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала