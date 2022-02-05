https://ria.ru/20220205/deputat-1771231471.html

В Госдуме назвали публикации Bild и Bloomberg о "вторжении" провокациями

В Госдуме назвали публикации Bild и Bloomberg о "вторжении" провокациями - РИА Новости, 05.02.2022

В Госдуме назвали публикации Bild и Bloomberg о "вторжении" провокациями

Публикации газеты Bild и агентства Блумберг - специальные провокации, направленные на реакцию России для последующего обвинения ее в агрессии, заявил РИА... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T14:03

2022-02-05T14:03

2022-02-05T14:18

госдума рф

bild

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алексей чепа

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Публикации газеты Bild и агентства Блумберг - специальные провокации, направленные на реакцию России для последующего обвинения ее в агрессии, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России "плане" по присоединению Украины. В этой же статье приводится комментарий посольства РФ в Германии, где изложенные изданием утверждения названы "странной смесью из спекуляций и слухов". Публикация Bild появилась после ночной публикации агентства Блумберг о якобы начале "вторжения" РФ на Украину. Агентство признало публикацию ошибочной и заверило, что разберётся в причинах."Если уже объявили, что вторглись, кто-то может предпринять определенные действия из сопредельных государств, а эти действия приведут к провокациям, а на провокации надо будет отвечать. А вот ответ на провокации можно будет расценить как агрессию", - заявил политик, отметив, что провокации направлены именно на РФ.Политик отметил, что такие публикации несут огромные риски к возможным провокациям в регионе "к определенным шагам, которые могут повлечь за собой очень серьезные действия и иметь очень тяжелые последствия"."Я не знаю, как Блумберг мог сделать такое заявление. Это не просто ошибка чья-то. Это серьезнейшее заявление, которое наверняка любой журналист десять раз бы перепроверил", - добавил он.Заявление издания о признании публикации ошибочной политик назвал "глупостями" и отметил, что это делается "специально".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости ошибочную публикацию Блумберг, отметил, что этот факт говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада и иллюстрирует, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. По его словам, после ошибочной публикации термин фейк-ньюс можно заменить на Блумберг-ньюс.

https://ria.ru/20220205/zakharova-1771228838.html

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госдума рф, bild, в мире, украина, сша, россия, алексей чепа