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Дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили патрулирование в небе Белоруссии

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили патрулирование в небе Белоруссии - РИА Новости, 05.02.2022

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили патрулирование в небе Белоруссии

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T16:49

2022-02-05T16:49

2022-02-05T17:41

безопасность

россия

вооруженные силы белоруссии

воздушно-космические силы россии

ту-22м3

белоруссия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, сообщает Минобороны России."Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе полета самолетов дальней авиации были отработаны вопросы по решению совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии."Продолжительность полета составила около четырех часов. Все поставленные задачи выполнены полностью", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования на территории России.

https://ria.ru/20220204/ucheniya-1771136879.html

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Российские бомбардировщики патрулируют воздушное пространство Белоруссии Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии. Отмечается, что в ходе полета самолетов дальней авиации были отработаны вопросы по решению совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии. 2022-02-05T16:49 true PT0M19S

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безопасность, россия, вооруженные силы белоруссии, воздушно-космические силы россии, ту-22м3, белоруссия