Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220205/bombardirovschiki-1771249430.html
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили патрулирование в небе Белоруссии
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили патрулирование в небе Белоруссии - РИА Новости, 05.02.2022
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили патрулирование в небе Белоруссии
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T16:49
2022-02-05T17:41
безопасность
россия
вооруженные силы белоруссии
воздушно-космические силы россии
ту-22м3
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771253156_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d82545a5644bc5e300539a535ea2e0eb.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, сообщает Минобороны России."Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе полета самолетов дальней авиации были отработаны вопросы по решению совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии."Продолжительность полета составила около четырех часов. Все поставленные задачи выполнены полностью", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования на территории России.
https://ria.ru/20220204/ucheniya-1771136879.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Российские бомбардировщики патрулируют воздушное пространство Белоруссии
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии. Отмечается, что в ходе полета самолетов дальней авиации были отработаны вопросы по решению совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии.
2022-02-05T16:49
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771253156_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3ebbfd2ae765c47211e5098fe29abbe1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы белоруссии, воздушно-космические силы россии, ту-22м3, белоруссия
16:49 05.02.2022 (обновлено: 17:41 05.02.2022)
 
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили патрулирование в небе Белоруссии

Два бомбардировщика Ту-22М3 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, сообщает Минобороны России.
"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкДальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 ВКС РФ совершает посадку после проведения патрулирования в воздушном пространстве Белоруссии. Кадр видео
Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 ВКС РФ совершает посадку после проведения патрулирования в воздушном пространстве Белоруссии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 ВКС РФ совершает посадку после проведения патрулирования в воздушном пространстве Белоруссии. Кадр видео
Отмечается, что в ходе полета самолетов дальней авиации были отработаны вопросы по решению совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии.
"Продолжительность полета составила около четырех часов. Все поставленные задачи выполнены полностью", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования на территории России.
Самолеты Су-25 вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений на полигоне Брестский - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 18:24Союзное государство
Российские и белорусские летчики отработали перехват нарушителей границы
 
БезопасностьРоссияВооруженные силы БелоруссииВоздушно-космические силы РоссииТу-22М3Белоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала