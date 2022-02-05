https://ria.ru/20220205/bombardirovschiki-1771249430.html
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили патрулирование в небе Белоруссии
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили патрулирование в небе Белоруссии - РИА Новости, 05.02.2022
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили патрулирование в небе Белоруссии
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T16:49
2022-02-05T16:49
2022-02-05T17:41
безопасность
россия
вооруженные силы белоруссии
воздушно-космические силы россии
ту-22м3
белоруссия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, сообщает Минобороны России."Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе полета самолетов дальней авиации были отработаны вопросы по решению совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии."Продолжительность полета составила около четырех часов. Все поставленные задачи выполнены полностью", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования на территории России.
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Российские бомбардировщики патрулируют воздушное пространство Белоруссии
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии. Отмечается, что в ходе полета самолетов дальней авиации были отработаны вопросы по решению совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии.
2022-02-05T16:49
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безопасность, россия, вооруженные силы белоруссии, воздушно-космические силы россии, ту-22м3, белоруссия
16:49 05.02.2022 (обновлено: 17:41 05.02.2022)
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили патрулирование в небе Белоруссии
Два бомбардировщика Ту-22М3 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии