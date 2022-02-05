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В Москве больничные контактным по COVID-19 закроют автоматически

В Москве больничные контактным по COVID-19 закроют автоматически - РИА Новости, 05.02.2022

В Москве больничные контактным по COVID-19 закроют автоматически

Больничные листы контактным лицам будут автоматически закрыты 7 февраля, сообщает столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T18:22

2022-02-05T18:22

2022-02-05T18:49

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Больничные листы контактным лицам будут автоматически закрыты 7 февраля, сообщает столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что согласно постановлению Роспотребназдора, с 6 февраля отменена необходимость соблюдения режима изоляции для людей, контактировавших с больными COVID-19. Данное постановление распространяется в том числе на тех, кому предписание Роспотребнадзора о соблюдении самоизоляции было выдано ранее."Если человеку был открыт больничный лист как контактному лицу, он будет автоматически закрыт 7 февраля. Электронный больничный появится в электронной медицинской карте и будет направлен работодателю. Посещать поликлинику для его закрытия не нужно", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220203/omikron-1770976467.html

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здоровье - общество, общество, москва