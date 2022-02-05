16:01 05.02.2022 (обновлено: 16:47 05.02.2022)
ВСУ подвозят боеприпасы к линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в ЛНР
Народная милиция ЛНР: ВСУ подвозят боеприпасы к линии соприкосновения в Донбассе
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
ЛУГАНСК, 5 фев — РИА Новости. Украинские военные подвозят боеприпасы к линии соприкосновения и готовят беспилотники для уточнения данных при артобстрелах, заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис.
"В подразделениях 3-го батальона 30-й бригады (ВС Украины. — Прим. ред.) проводится восполнение запасов боеприпасов к стрелковому оружию и минометам, осуществляется дозаправка военной техники", — сказал представитель ведомства на брифинге.
Кроме того, по его словам, Народная милиция зафиксировала на позициях 34-го батальона 57-й бригады ВСУ два расчета БПЛА из состава разведывательной роты. Они, по мнению ведомства, предназначены для "разведки переднего края нашей обороны и уточнения данных для стрельбы артиллерии противника".
С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, предполагающие полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.
Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад пользуется этим как поводом, чтобы нарастить иностранную группировку у российских границ.