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ВСУ подвозят боеприпасы к линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в ЛНР

ВСУ подвозят боеприпасы к линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 05.02.2022

ВСУ подвозят боеприпасы к линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в ЛНР

Украинские военные подвозят боеприпасы к линии соприкосновения и готовят беспилотники для уточнения данных при артобстрелах, заявил офицер пресс-службы Народной РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T16:01

2022-02-05T16:01

2022-02-05T16:47

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ЛУГАНСК, 5 фев — РИА Новости. Украинские военные подвозят боеприпасы к линии соприкосновения и готовят беспилотники для уточнения данных при артобстрелах, заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис. "В подразделениях 3-го батальона 30-й бригады (ВС Украины. — Прим. ред.) проводится восполнение запасов боеприпасов к стрелковому оружию и минометам, осуществляется дозаправка военной техники", — сказал представитель ведомства на брифинге.Кроме того, по его словам, Народная милиция зафиксировала на позициях 34-го батальона 57-й бригады ВСУ два расчета БПЛА из состава разведывательной роты. Они, по мнению ведомства, предназначены для "разведки переднего края нашей обороны и уточнения данных для стрельбы артиллерии противника".С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, предполагающие полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад пользуется этим как поводом, чтобы нарастить иностранную группировку у российских границ.

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в мире, ситуация в днр и лнр, лнр, вооруженные силы украины, украина, киев