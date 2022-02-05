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"Аж слюнки потекли". В Китае пришли в восторг от русской кухни

В Китае перечислили самые вкусные блюда русской кухни - РИА Новости, 05.02.2022

"Аж слюнки потекли". В Китае пришли в восторг от русской кухни

Пользователь китайского портала WeChat рассказал, какие блюда русской кухни следует попробовать иностранцам в России. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T09:24

2022-02-05T09:24

2022-02-05T16:26

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Пользователь китайского портала WeChat рассказал, какие блюда русской кухни следует попробовать иностранцам в России.Прежде всего он рекомендовал поесть щи — очень питательный суп, несмотря на преобладание в нем овощей.Китаец также упомянул уху, рецепт которой "передается российскими хозяйками и поварами из поколения в поколение".В стране с холодным и сухим климатом такие блюда помогают согреться и восстановить силы, отметил автор.В качестве летнего варианта он посоветовал обязательно попробовать окрошку.Помимо этого, юзер обратил внимание на множество разных каш в России, будь то пшенная, гречневая, манная, ячневая, кукурузная и другие, в которые добавляют приправы и пряности.Особое внимание китаец уделили хлебу.Юзер также порекомендовал полакомиться российскими медом, который считается лучшим в мире.Кроме того, он упомянул о традиции пить чай, которая появилась у жителей России в середине XVII века.Не меньший восторг у пользователя вызвала шаурма, которую можно "встретить на каждом углу", и сочный нежный шашлык.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210919/severnayakukhnya-1750191329.html

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в мире, китай, россия, еда - туризм, новости - туризм