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"Аж слюнки потекли". В Китае пришли в восторг от русской кухни
В Китае перечислили самые вкусные блюда русской кухни - РИА Новости, 05.02.2022
"Аж слюнки потекли". В Китае пришли в восторг от русской кухни
Пользователь китайского портала WeChat рассказал, какие блюда русской кухни следует попробовать иностранцам в России. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T09:24
2022-02-05T09:24
2022-02-05T16:26
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Пользователь китайского портала WeChat рассказал, какие блюда русской кухни следует попробовать иностранцам в России.Прежде всего он рекомендовал поесть щи — очень питательный суп, несмотря на преобладание в нем овощей.Китаец также упомянул уху, рецепт которой "передается российскими хозяйками и поварами из поколения в поколение".В стране с холодным и сухим климатом такие блюда помогают согреться и восстановить силы, отметил автор.В качестве летнего варианта он посоветовал обязательно попробовать окрошку.Помимо этого, юзер обратил внимание на множество разных каш в России, будь то пшенная, гречневая, манная, ячневая, кукурузная и другие, в которые добавляют приправы и пряности.Особое внимание китаец уделили хлебу.Юзер также порекомендовал полакомиться российскими медом, который считается лучшим в мире.Кроме того, он упомянул о традиции пить чай, которая появилась у жителей России в середине XVII века.Не меньший восторг у пользователя вызвала шаурма, которую можно "встретить на каждом углу", и сочный нежный шашлык.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, китай, россия, еда - туризм, новости - туризм
09:24 05.02.2022 (обновлено: 16:26 05.02.2022)
В Китае перечислили самые вкусные блюда русской кухни
Пользователь WeChat назвал щи, хлеб, мед и кашу одними из самых вкусных блюд русской кухни
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости.
Пользователь китайского портала WeChat
рассказал, какие блюда русской кухни следует попробовать иностранцам в России.
Прежде всего он рекомендовал поесть щи — очень питательный суп, несмотря на преобладание в нем овощей.
Китаец также упомянул уху, рецепт которой "передается российскими хозяйками и поварами из поколения в поколение".
В стране с холодным и сухим климатом такие блюда помогают согреться и восстановить силы, отметил автор.
В качестве летнего варианта он посоветовал обязательно попробовать окрошку.
Помимо этого, юзер обратил внимание на множество разных каш в России
, будь то пшенная, гречневая, манная, ячневая, кукурузная и другие, в которые добавляют приправы и пряности.
Особое внимание китаец уделили хлебу.
"С древних времен люди встречали уважаемых гостей хлебом и солью, поэтому он является символом русского гостеприимства", — пояснил он.
Юзер также порекомендовал полакомиться российскими медом, который считается лучшим в мире.
Кроме того, он упомянул о традиции пить чай, которая появилась у жителей России в середине XVII века.
"В России обычно пьют чай медленно, наслаждаясь его вкусом", — подчеркнул китаец.
Не меньший восторг у пользователя вызвала шаурма, которую можно "встретить на каждом углу", и сочный нежный шашлык.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>