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Автобус с туристами завалился на бок после ДТП в Башкирии
Автобус с туристами завалился на бок после ДТП в Башкирии - РИА Новости, 05.02.2022
Автобус с туристами завалился на бок после ДТП в Башкирии
В Башкирии частный автобус Mercedes-Benz Sprinter с туристами съехал в кювет и завалился на бок, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T18:29
2022-02-05T21:26
происшествия
республика башкортостан
россия
новости - туризм
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УФА, 5 фев — РИА Новости. В Башкирии частный автобус Mercedes-Benz Sprinter с туристами съехал в кювет и завалился на бок, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по региону.ДТП произошло на трассе Белорецк — Отнурок вблизи деревни Отнурок."В автобусе находилось 20 человек — туристическая группа из Челябинска, следовали по маршруту Челябинск — Отнурок — Челябинск. Пассажиры двумя автобусами доставляются в Белорецк на автовокзал для дальнейшего следования в Челябинск. В результате ДТП погибших и травмированных нет, в медицинской помощи не нуждаются", — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что водитель не справился с управлением.
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происшествия, республика башкортостан, россия, новости - туризм
18:29 05.02.2022 (обновлено: 21:26 05.02.2022)
 
Автобус с туристами завалился на бок после ДТП в Башкирии

Автобус с 20 туристами завалился на бок в Башкирии, никто не пострадал

© Фото : ГУМЧС России по Республике БашкирияДТП с участием рейсового автобуса на автодороге Белорецк — Отнурок в Башкирии
ДТП с участием рейсового автобуса на автодороге Белорецк — Отнурок в Башкирии - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© Фото : ГУМЧС России по Республике Башкирия
ДТП с участием рейсового автобуса на автодороге Белорецк — Отнурок в Башкирии
Читать ria.ru в
УФА, 5 фев — РИА Новости. В Башкирии частный автобус Mercedes-Benz Sprinter с туристами съехал в кювет и завалился на бок, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по региону.
ДТП произошло на трассе Белорецк — Отнурок вблизи деревни Отнурок.
"В автобусе находилось 20 человек — туристическая группа из Челябинска, следовали по маршруту Челябинск — Отнурок — Челябинск. Пассажиры двумя автобусами доставляются в Белорецк на автовокзал для дальнейшего следования в Челябинск. В результате ДТП погибших и травмированных нет, в медицинской помощи не нуждаются", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что водитель не справился с управлением.
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