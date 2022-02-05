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В России начнут работы по созданию водородного авиадвигателя
В России начнут работы по созданию водородного авиадвигателя - РИА Новости, 05.02.2022
В России начнут работы по созданию водородного авиадвигателя
Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Жуковского") планирует в 2022 году начать работы по созданию РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T03:03
2022-02-05T03:03
2022-02-05T03:03
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технологии
россия
центральный институт авиационного моторостроения имени баранова (циам)
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Жуковского") планирует в 2022 году начать работы по созданию гибридной силовой установки на базе авиадвигателя ВК-2500, которая будет в качестве топлива использовать водород, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦИАМ.5 февраля 2021 года начались летные испытания летающей лаборатории Як-40ЛЛ - другого важного российского проекта в области гибридных силовых установок (ГСУ) для авиации. В состав установки входит первый в мире электрический авиадвигатель мощностью на высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП). Электродвигатель мощностью 500 киловатт, приводящий воздушный винт, дополняет два турбореактивных двигателя самолета.Как отметили в пресс-службе, понижение температуры позволяет практически утроить мощность электрических машин на ВТСП при сохранении массо-габаритных характеристик.Ранее в ЦИАМ сообщали о планах перевести двигатель ВК-2500 на водородное топливо. Такой процесс, по предварительным оценкам, может занять пять лет. Кроме того, сообщалось, что демонстратор водородного самолета может появиться после 2035 года.Ранее водородное топливо в отечественном авиастроении применялось только во времена СССР. В 1988 году цикл полетов совершил самолет-лаборатория Ту-155 с экспериментальным двигателем НК-88, использовавшим в качестве топлива жидкий водород.
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технологии, россия, центральный институт авиационного моторостроения имени баранова (циам)
В России начнут работы по созданию водородного авиадвигателя
ЦИАМ: в России в 2022 году начнут работы по созданию водородного авиадвигателя
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Жуковского") планирует в 2022 году начать работы по созданию гибридной силовой установки на базе авиадвигателя ВК-2500, которая будет в качестве топлива использовать водород, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦИАМ.
5 февраля 2021 года начались летные испытания летающей лаборатории Як-40ЛЛ
- другого важного российского проекта в области гибридных силовых установок (ГСУ) для авиации. В состав установки входит первый в мире электрический авиадвигатель мощностью на высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП). Электродвигатель мощностью 500 киловатт, приводящий воздушный винт, дополняет два турбореактивных двигателя самолета.
"В планах ЦИАМ на этот год – начало работ над созданием ГСУ с кратно большей мощностью – 1,5-2,0 МВт. Ее особенностью станет использование не только более мощного привода на базе двигателя ВК-2500, но и применение жидкого водорода в качестве топлива и хладагента", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, понижение температуры позволяет практически утроить мощность электрических машин на ВТСП при сохранении массо-габаритных характеристик.
Ранее в ЦИАМ сообщали о планах перевести двигатель ВК-2500 на водородное топливо. Такой процесс, по предварительным оценкам, может занять пять лет. Кроме того, сообщалось, что демонстратор водородного самолета может появиться после 2035 года.
Ранее водородное топливо в отечественном авиастроении применялось только во времена СССР
. В 1988 году цикл полетов совершил самолет-лаборатория Ту-155 с экспериментальным двигателем НК-88, использовавшим в качестве топлива жидкий водород.