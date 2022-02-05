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Наука
https://ria.ru/20220205/asteroid-1771252754.html
На Землю летит 150-метровый астероид
К Земле приближается астероид размером с футбольное поле - РИА Новости, 05.02.2022
На Землю летит 150-метровый астероид
Восьмого февраля к Земле приблизится астероид 2007 UY1, он окажется на расстоянии чуть более пяти миллионов километров от планеты, что равняется примерно 14... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T17:34
2022-02-05T21:25
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Восьмого февраля к Земле приблизится астероид 2007 UY1, он окажется на расстоянии чуть более пяти миллионов километров от планеты, что равняется примерно 14 дистанциям от Земли до Луны, следует из данных НАСА.Диаметр небесного тела может достигать 150 метров. Это означает, что теоретически он может нанести серьезный ущерб планете в случае столкновения. Кроме того, 2007 UY1 относится к астероидам группы "Атон", то есть его орбита пересекает земную орбиту с внутренней стороны.Астероид 2007 UY1 был впервые обнаружен в 2007 году. Он не считается опасным. Согласно текущим расчетам, теоретическая вероятность того, что однажды он может столкнуться с Землей, крайне мала.По прогнозам ВНИИ ГОЧС, весной 2029 года к Земле на очень близкое расстояние, сопоставимое с высотой орбит геостационарных спутников, приблизится астероид "Апофис". В "Роскосмосе" оценивают вероятность его столкновения с Землей как "очень и очень малую".
https://ria.ru/20220119/asteroid-1768573145.html
https://ria.ru/20220118/asteroid-1768378082.html
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космос - риа наука, космос, в мире, наса, земля
17:34 05.02.2022 (обновлено: 21:25 05.02.2022)
 
К Земле приближается астероид размером с футбольное поле

НАСА: астероид 2007 UY1 приблизится к Земле 8 февраля

© Depositphotos / meteorАстероид приближается к Земле
Астероид приближается к Земле - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© Depositphotos / meteor
Астероид приближается к Земле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Восьмого февраля к Земле приблизится астероид 2007 UY1, он окажется на расстоянии чуть более пяти миллионов километров от планеты, что равняется примерно 14 дистанциям от Земли до Луны, следует из данных НАСА.
Диаметр небесного тела может достигать 150 метров. Это означает, что теоретически он может нанести серьезный ущерб планете в случае столкновения. Кроме того, 2007 UY1 относится к астероидам группы "Атон", то есть его орбита пересекает земную орбиту с внутренней стороны.
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 15:47
"Роскосмос" показал кадры пролета потенциально опасного астероида
Астероид 2007 UY1 был впервые обнаружен в 2007 году. Он не считается опасным. Согласно текущим расчетам, теоретическая вероятность того, что однажды он может столкнуться с Землей, крайне мала.
По прогнозам ВНИИ ГОЧС, весной 2029 года к Земле на очень близкое расстояние, сопоставимое с высотой орбит геостационарных спутников, приблизится астероид "Апофис". В "Роскосмосе" оценивают вероятность его столкновения с Землей как "очень и очень малую".
Орбита астероида 2022 АЕ1 и точка его максимального сближения с Землей 4 июля 2023 года - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 14:45Наука
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