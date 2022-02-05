https://ria.ru/20220205/assanzh-1771191146.html

Нацсобрание Франции отклонило призыв предоставить убежище Ассанжу

Нацсобрание Франции отклонило призыв предоставить убежище Ассанжу - РИА Новости, 05.02.2022

Нацсобрание Франции отклонило призыв предоставить убежище Ассанжу

Нацсобрание Франции в пятницу отклонило проект резолюции с призывом к правительству страны предоставить убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T01:29

2022-02-05T01:29

2022-02-05T01:32

в мире

джулиан ассанж

франция

национальное собрание франции

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764621335_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_70e4dbcfc02c5ef78e00b6607b71a57f.jpg

ПАРИЖ, 5 фев – РИА Новости. Нацсобрание Франции в пятницу отклонило проект резолюции с призывом к правительству страны предоставить убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.В поддержку документа высказались 17 депутатов, против - 31.Ранее проект резолюции был внесен на рассмотрение нижней палаты французского парламента целой группой депутатов, в числе которых Женнифер де Теммерман, Седрик Виллани, Франсуа Рюффен, Жан Лассаль. В документе они указывали, "Ассанж уже более десяти лет подвергается судебному, а на самом деле политическому преследованию со стороны Соединенных Штатов". Они предлагали правительству Франции - страны, защищающей свободу прессы и личности - предоставить убежище Ассанжу, который раскрыл миру информацию о незаконных действиях США и данные о слежке американцев за Елисейским дворцом.Высокий суд Лондона 10 декабря 2021 года удовлетворил апелляцию США на предыдущее решение, запрещающее экстрадицию Ассанжа, суд удовлетворили гарантии, которые США предоставили британской стороне. Слушание было ограничено вопросом, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона неправа в суждениях, что Ассанж может совершить суицид в случае его экстрадиции в США. Суд удовлетворил апелляцию США и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Ассанж в конце декабря подал прошение о возможности обжаловать это решение.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

https://ria.ru/20220124/assanzh-1769323189.html

https://ria.ru/20220103/ubezhische-1766504539.html

франция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джулиан ассанж, франция, национальное собрание франции, сша