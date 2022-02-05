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https://ria.ru/20220205/assanzh-1771191146.html
Нацсобрание Франции отклонило призыв предоставить убежище Ассанжу
Нацсобрание Франции отклонило призыв предоставить убежище Ассанжу - РИА Новости, 05.02.2022
Нацсобрание Франции отклонило призыв предоставить убежище Ассанжу
Нацсобрание Франции в пятницу отклонило проект резолюции с призывом к правительству страны предоставить убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T01:29
2022-02-05T01:32
в мире
джулиан ассанж
франция
национальное собрание франции
сша
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ПАРИЖ, 5 фев – РИА Новости. Нацсобрание Франции в пятницу отклонило проект резолюции с призывом к правительству страны предоставить убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.В поддержку документа высказались 17 депутатов, против - 31.Ранее проект резолюции был внесен на рассмотрение нижней палаты французского парламента целой группой депутатов, в числе которых Женнифер де Теммерман, Седрик Виллани, Франсуа Рюффен, Жан Лассаль. В документе они указывали, "Ассанж уже более десяти лет подвергается судебному, а на самом деле политическому преследованию со стороны Соединенных Штатов". Они предлагали правительству Франции - страны, защищающей свободу прессы и личности - предоставить убежище Ассанжу, который раскрыл миру информацию о незаконных действиях США и данные о слежке американцев за Елисейским дворцом.Высокий суд Лондона 10 декабря 2021 года удовлетворил апелляцию США на предыдущее решение, запрещающее экстрадицию Ассанжа, суд удовлетворили гарантии, которые США предоставили британской стороне. Слушание было ограничено вопросом, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона неправа в суждениях, что Ассанж может совершить суицид в случае его экстрадиции в США. Суд удовлетворил апелляцию США и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Ассанж в конце декабря подал прошение о возможности обжаловать это решение.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
https://ria.ru/20220124/assanzh-1769323189.html
https://ria.ru/20220103/ubezhische-1766504539.html
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в мире, джулиан ассанж, франция, национальное собрание франции, сша
01:29 05.02.2022 (обновлено: 01:32 05.02.2022)
 
Нацсобрание Франции отклонило призыв предоставить убежище Ассанжу

Нацсобрание Франции отклонило проект с призывом к кабмину предоставить убежище Ассанжу

© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанкПлакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Плакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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Плакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа . Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 фев – РИА Новости. Нацсобрание Франции в пятницу отклонило проект резолюции с призывом к правительству страны предоставить убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
В поддержку документа высказались 17 депутатов, против - 31.
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 20:34
Невеста Ассанжа заявила, что его здоровье ухудшается с каждым днем
Ранее проект резолюции был внесен на рассмотрение нижней палаты французского парламента целой группой депутатов, в числе которых Женнифер де Теммерман, Седрик Виллани, Франсуа Рюффен, Жан Лассаль. В документе они указывали, "Ассанж уже более десяти лет подвергается судебному, а на самом деле политическому преследованию со стороны Соединенных Штатов". Они предлагали правительству Франции - страны, защищающей свободу прессы и личности - предоставить убежище Ассанжу, который раскрыл миру информацию о незаконных действиях США и данные о слежке американцев за Елисейским дворцом.
Высокий суд Лондона 10 декабря 2021 года удовлетворил апелляцию США на предыдущее решение, запрещающее экстрадицию Ассанжа, суд удовлетворили гарантии, которые США предоставили британской стороне. Слушание было ограничено вопросом, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона неправа в суждениях, что Ассанж может совершить суицид в случае его экстрадиции в США. Суд удовлетворил апелляцию США и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Ассанж в конце декабря подал прошение о возможности обжаловать это решение.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Плакат в поддержку сооснователя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
3 января, 19:07
Мексика готова предоставить убежище Ассанжу
 
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