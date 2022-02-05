https://ria.ru/20220205/aresty-1771276868.html

США угрожали арестами российским дипломатам, сообщил Антонов

США угрожали арестами российским дипломатам, сообщил Антонов - РИА Новости, 05.02.2022

США угрожали арестами российским дипломатам, сообщил Антонов

США угрожали арестами российским дипломатам, которым было предписано покинуть страну до конца января, это настоящие высылки, заявил посол России в США Анатолий... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T21:46

2022-02-05T21:46

2022-02-05T21:46

в мире

сша

анатолий антонов

россия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. США угрожали арестами российским дипломатам, которым было предписано покинуть страну до конца января, это настоящие высылки, заявил посол России в США Анатолий Антонов."Гонения против российских дипломатов продолжаются. Только что закончился период, когда 27 российских дипломатов были выдворены из США. Было сказано - вам рекомендовано, предписано покинуть США. И на наш вопрос, что будет с нашими дипломатами, если мы не уедем, было сказано: мы арестуем вас на следующий день в городе и отправим в соответствующее учреждение. Разве это не высылка наших дипломатов?", - сказал Антонов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

https://ria.ru/20220122/ssha-1768946291.html

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в мире, сша, анатолий антонов, россия