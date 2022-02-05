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США угрожали арестами российским дипломатам, сообщил Антонов
США угрожали арестами российским дипломатам, сообщил Антонов - РИА Новости, 05.02.2022
США угрожали арестами российским дипломатам, сообщил Антонов
США угрожали арестами российским дипломатам, которым было предписано покинуть страну до конца января, это настоящие высылки, заявил посол России в США Анатолий... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T21:46
2022-02-05T21:46
в мире
сша
анатолий антонов
россия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. США угрожали арестами российским дипломатам, которым было предписано покинуть страну до конца января, это настоящие высылки, заявил посол России в США Анатолий Антонов."Гонения против российских дипломатов продолжаются. Только что закончился период, когда 27 российских дипломатов были выдворены из США. Было сказано - вам рекомендовано, предписано покинуть США. И на наш вопрос, что будет с нашими дипломатами, если мы не уедем, было сказано: мы арестуем вас на следующий день в городе и отправим в соответствующее учреждение. Разве это не высылка наших дипломатов?", - сказал Антонов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".
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в мире, сша, анатолий антонов, россия
21:46 05.02.2022
 
США угрожали арестами российским дипломатам, сообщил Антонов

Антонов: США угрожали арестами дипломатам, если они не покинут страну в установленный срок

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. США угрожали арестами российским дипломатам, которым было предписано покинуть страну до конца января, это настоящие высылки, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
"Гонения против российских дипломатов продолжаются. Только что закончился период, когда 27 российских дипломатов были выдворены из США. Было сказано - вам рекомендовано, предписано покинуть США. И на наш вопрос, что будет с нашими дипломатами, если мы не уедем, было сказано: мы арестуем вас на следующий день в городе и отправим в соответствующее учреждение. Разве это не высылка наших дипломатов?", - сказал Антонов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".
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