18:03 05.02.2022 (обновлено: 18:19 05.02.2022)
Суд арестовал и.о. гендиректора подведомственного Минэнерго предприятия
Суд в Москве арестовал и.о. гендиректора подведомственного Минэнерго предприятия
© МВД РоссииЗадержание исполняющего обязанности гендиректора госпредприятия, связанного с Минэнерго. Кадр видео
© МВД России
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Суд в Москве арестовал исполняющего обязанности гендиректора подведомственного Минэнерго предприятия по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает МВД России со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из СЭБ ФСБ России и при содействии Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России задержан исполняющий обязанности генерального директора государственного унитарного предприятия, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере", - приводятся слова Волк в сообщении.
Установлено, что злоумышленник обманом с 2018 по 2021 год представлял в организацию, оценивающую стоимость автомобилей, подложные ведомости о необходимости ремонта более 185 автомобилей из 24 субъектов России. Таким образом, стоимость имущества была снижена на 90% от рыночной, что позволяло не согласовывать сделки с Минэнерго. При реализации транспорта руководитель унитарного предприятия получал от покупателей деньги, равные стоимости имущества, часть из которых присваивал.
"По предварительным подсчетам, сумма ущерба превышает 25 миллионов рублей... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации... Руководитель унитарного предприятия задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - добавила Волк.
По ее словам, полицейские на территории Москвы, а также Московской, Саратовской, Самарской областей и Пермского края провели обыски, изъяли документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение.