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ОНК передала в посольство США просьбу арестованного в Москве экс-дипломата
ОНК передала в посольство США просьбу арестованного в Москве экс-дипломата - РИА Новости, 05.02.2022
ОНК передала в посольство США просьбу арестованного в Москве экс-дипломата
Правозащитники передали американскому посольству просьбу от арестованного по делу о наркотиках гражданина США Марка Фогеля, сообщил РИА Новости зампредседателя... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T17:31
2022-02-05T17:31
россия
нью-йорк (город)
шереметьево (аэропорт)
сша
общественно-наблюдательная комиссия (онк)
происшествия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Правозащитники передали американскому посольству просьбу от арестованного по делу о наркотиках гражданина США Марка Фогеля, сообщил РИА Новости зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев."Да, сегодня мы передали его просьбу в посольство", - сказал он.Накануне Зуев рассказал, что Фогель находится в СИЗО-5, он пожаловался правозащитникам на то, что консул, обещавший прийти, так и не посетил его.Против бывшего американского дипломата Марка Фогеля расследуют дело о контрабанде и хранении наркотиков, сообщило ранее МВД. Его с женой задержали в "Шереметьево" по прилету из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. Впоследствии Фогеля арестовали.При обысках следователи выяснили, что жена американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире: вынесла из дома некий сверток.В МВД также заявили, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где был преподавателем.
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россия, нью-йорк (город), шереметьево (аэропорт), сша, общественно-наблюдательная комиссия (онк), происшествия
17:31 05.02.2022
 
ОНК передала в посольство США просьбу арестованного в Москве экс-дипломата

ОНК передала в посольство США просьбу арестованного в Москве экс-дипломата Марка Фогеля

© МВД МедиаКадр видео задержания Марка Фогеля на таможне в аэропорту "Шереметьево"
Кадр видео задержания Марка Фогеля на таможне в аэропорту Шереметьево
© МВД Медиа
Кадр видео задержания Марка Фогеля на таможне в аэропорту "Шереметьево"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Правозащитники передали американскому посольству просьбу от арестованного по делу о наркотиках гражданина США Марка Фогеля, сообщил РИА Новости зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев.
"Да, сегодня мы передали его просьбу в посольство", - сказал он.
Накануне Зуев рассказал, что Фогель находится в СИЗО-5, он пожаловался правозащитникам на то, что консул, обещавший прийти, так и не посетил его.
Против бывшего американского дипломата Марка Фогеля расследуют дело о контрабанде и хранении наркотиков, сообщило ранее МВД. Его с женой задержали в "Шереметьево" по прилету из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. Впоследствии Фогеля арестовали.
При обысках следователи выяснили, что жена американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире: вынесла из дома некий сверток.
В МВД также заявили, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где был преподавателем.
Обыск в англо-американской школе по делу экс-дипломата Фогеля. Видео МВД РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 14:32
Появились кадры обыска в школе, где работал арестованный экс-дипломат США
 
РоссияНью-Йорк (город)Шереметьево (аэропорт)СШАОбщественно-наблюдательная комиссия (ОНК)Происшествия
 
 
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