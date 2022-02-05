https://ria.ru/20220205/arest-1771252520.html

ОНК передала в посольство США просьбу арестованного в Москве экс-дипломата

ОНК передала в посольство США просьбу арестованного в Москве экс-дипломата - РИА Новости, 05.02.2022

ОНК передала в посольство США просьбу арестованного в Москве экс-дипломата

Правозащитники передали американскому посольству просьбу от арестованного по делу о наркотиках гражданина США Марка Фогеля, сообщил РИА Новости зампредседателя... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T17:31

2022-02-05T17:31

2022-02-05T17:31

россия

нью-йорк (город)

шереметьево (аэропорт)

сша

общественно-наблюдательная комиссия (онк)

происшествия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Правозащитники передали американскому посольству просьбу от арестованного по делу о наркотиках гражданина США Марка Фогеля, сообщил РИА Новости зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев."Да, сегодня мы передали его просьбу в посольство", - сказал он.Накануне Зуев рассказал, что Фогель находится в СИЗО-5, он пожаловался правозащитникам на то, что консул, обещавший прийти, так и не посетил его.Против бывшего американского дипломата Марка Фогеля расследуют дело о контрабанде и хранении наркотиков, сообщило ранее МВД. Его с женой задержали в "Шереметьево" по прилету из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. Впоследствии Фогеля арестовали.При обысках следователи выяснили, что жена американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире: вынесла из дома некий сверток.В МВД также заявили, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где был преподавателем.

https://ria.ru/20220127/obysk-1769793849.html

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нью-йорк (город)

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россия, нью-йорк (город), шереметьево (аэропорт), сша, общественно-наблюдательная комиссия (онк), происшествия