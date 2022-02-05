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Суд продлил арест ректору Смоленского госуниверситета спорта
Суд продлил арест ректору Смоленского госуниверситета спорта - РИА Новости, 05.02.2022
Суд продлил арест ректору Смоленского госуниверситета спорта
Суд продлил на 3 месяца срок ареста ректора Смоленского университета госуниверситета спорта Георгия Греца, обвиняемого в растрате денежных средств... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T14:45
2022-02-05T14:45
происшествия
россия
смоленск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Суд продлил на 3 месяца срок ареста ректора Смоленского университета госуниверситета спорта Георгия Греца, обвиняемого в растрате денежных средств образовательного учреждения, сообщили в пресс-службе смоленского СУСКР.По данным следствия, ректор вуза выплатил своим подчиненным премии в общей сумме 150 тысяч рублей за то, что они смонтировали систему водоподготовки в его загородном доме. В ходе проверки прокуратура обнаружила, что на территории нацпарка "Смоленское Поозерье" расположено три земельных участка общей площадью более 30 тысяч квадратных метров, принадлежащих на праве собственности Грецу. Кроме того, на счет коммерческой организации, аффилированной директору структурного подразделения учебного заведения, необоснованно были перечислены 600 тысяч рублей из средств университета."Сегодня, 5 февраля, по ходатайству следователя Ленинским районным судом города Смоленска срок содержания под стражей руководителя учебного заведения и начальника структурного подразделения ВУЗа продлен на три месяца", - говорится в сообщении.Греца в декабре арестовали по делу о хищении у вуза 1,5 миллиона рублей, которые, по версии следствия, были потрачены на закупку сантехники в его дом и другие личные нужды. Также ему вменяют часть 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями): с ведома ректора работавшая на территории вуза майнинговая ферма незаконно потребила электроэнергии на 4,2 миллиона рублей, а в помещениях общежития вуза его жена и невестка вели бизнес, считают в СК.При обысках в загородном доме Греца нашли копию шапки Мономаха, биде и унитазы, отделанные под золото, холодное оружие, валюту, чучела животных и предметы роскоши. На имущество ректора наложен арест на сумму свыше 5 миллионов рублей.
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происшествия, россия, смоленск, следственный комитет россии (ск рф)
14:45 05.02.2022
 
Суд продлил арест ректору Смоленского госуниверситета спорта

Суд продлил арест ректору Смоленского госуниверситета спорта, обвиняемому в растрате

© РИА Новости / Павел КомаровСтатуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Павел Комаров
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Суд продлил на 3 месяца срок ареста ректора Смоленского университета госуниверситета спорта Георгия Греца, обвиняемого в растрате денежных средств образовательного учреждения, сообщили в пресс-службе смоленского СУСКР.
По данным следствия, ректор вуза выплатил своим подчиненным премии в общей сумме 150 тысяч рублей за то, что они смонтировали систему водоподготовки в его загородном доме. В ходе проверки прокуратура обнаружила, что на территории нацпарка "Смоленское Поозерье" расположено три земельных участка общей площадью более 30 тысяч квадратных метров, принадлежащих на праве собственности Грецу. Кроме того, на счет коммерческой организации, аффилированной директору структурного подразделения учебного заведения, необоснованно были перечислены 600 тысяч рублей из средств университета.
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря 2021, 10:10
Защита Раковой обжаловала продление ее ареста
"Сегодня, 5 февраля, по ходатайству следователя Ленинским районным судом города Смоленска срок содержания под стражей руководителя учебного заведения и начальника структурного подразделения ВУЗа продлен на три месяца", - говорится в сообщении.
Греца в декабре арестовали по делу о хищении у вуза 1,5 миллиона рублей, которые, по версии следствия, были потрачены на закупку сантехники в его дом и другие личные нужды. Также ему вменяют часть 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями): с ведома ректора работавшая на территории вуза майнинговая ферма незаконно потребила электроэнергии на 4,2 миллиона рублей, а в помещениях общежития вуза его жена и невестка вели бизнес, считают в СК.
При обысках в загородном доме Греца нашли копию шапки Мономаха, биде и унитазы, отделанные под золото, холодное оружие, валюту, чучела животных и предметы роскоши. На имущество ректора наложен арест на сумму свыше 5 миллионов рублей.
 
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