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В Пермском крае мужчина убил двух женщин из-за "давнего конфликта"

В Пермском крае мужчина убил двух женщин из-за "давнего конфликта" - РИА Новости, 05.02.2022

В Пермском крае мужчина убил двух женщин из-за "давнего конфликта"

Пермский суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве из огнестрельного оружия двух пермячек, приехавших помочь по хозяйству его брату, сообщает... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T04:20

2022-02-05T04:20

2022-02-05T04:20

происшествия

пермский район

пермский край

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ПЕРМЬ, 5 фев - РИА Новости. Пермский суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве из огнестрельного оружия двух пермячек, приехавших помочь по хозяйству его брату, сообщает региональное управление СКР.По данным ведомства, в конце января две пермячки в возрасте 51 года и 52 лет по просьбе знакомого приехали в его дом в Пермском районе. Мужчина находился в больнице и попросил женщин помочь по хозяйству. Когда они находились в доме, туда пришёл 68-летний брат заболевшего. Мужчина имел давний конфликт с одной из "помощниц". Он взял огнестрельное оружие и застрелил женщин, после чего нанес им "контрольные" удары ножом. Далее нападавший скрылся с места преступления.По факту двойного убийства было возбуждено уголовное дело.Уточняется, что следователи занимаются сбором доказательств по делу.

https://ria.ru/20211023/ubiystvo-1755947688.html

пермский район

пермский край

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происшествия, пермский район, пермский край