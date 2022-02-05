Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220205/arest-1771195693.html
В Пермском крае мужчина убил двух женщин из-за "давнего конфликта"
В Пермском крае мужчина убил двух женщин из-за "давнего конфликта" - РИА Новости, 05.02.2022
В Пермском крае мужчина убил двух женщин из-за "давнего конфликта"
Пермский суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве из огнестрельного оружия двух пермячек, приехавших помочь по хозяйству его брату, сообщает... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T04:20
2022-02-05T04:20
происшествия
пермский район
пермский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:270:3067:1995_1920x0_80_0_0_3c91455ed85bfad69e715673001bb621.jpg
ПЕРМЬ, 5 фев - РИА Новости. Пермский суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве из огнестрельного оружия двух пермячек, приехавших помочь по хозяйству его брату, сообщает региональное управление СКР.По данным ведомства, в конце января две пермячки в возрасте 51 года и 52 лет по просьбе знакомого приехали в его дом в Пермском районе. Мужчина находился в больнице и попросил женщин помочь по хозяйству. Когда они находились в доме, туда пришёл 68-летний брат заболевшего. Мужчина имел давний конфликт с одной из "помощниц". Он взял огнестрельное оружие и застрелил женщин, после чего нанес им "контрольные" удары ножом. Далее нападавший скрылся с места преступления.По факту двойного убийства было возбуждено уголовное дело.Уточняется, что следователи занимаются сбором доказательств по делу.
https://ria.ru/20211023/ubiystvo-1755947688.html
пермский район
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ff6f11913202149084d4a95cbb6de87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермский район, пермский край
04:20 05.02.2022
 
В Пермском крае мужчина убил двух женщин из-за "давнего конфликта"

В Пермском крае суд арестовал мужчину, убившего двух женщин из-за "давнего конфликта"

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 5 фев - РИА Новости. Пермский суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве из огнестрельного оружия двух пермячек, приехавших помочь по хозяйству его брату, сообщает региональное управление СКР.
По данным ведомства, в конце января две пермячки в возрасте 51 года и 52 лет по просьбе знакомого приехали в его дом в Пермском районе. Мужчина находился в больнице и попросил женщин помочь по хозяйству. Когда они находились в доме, туда пришёл 68-летний брат заболевшего. Мужчина имел давний конфликт с одной из "помощниц". Он взял огнестрельное оружие и застрелил женщин, после чего нанес им "контрольные" удары ножом. Далее нападавший скрылся с места преступления.
По факту двойного убийства было возбуждено уголовное дело.
"Судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", — говорится в сообщении.
Уточняется, что следователи занимаются сбором доказательств по делу.
Мужчина, застреливший жену и его брата, задержан в Нижнем Новгороде
23 октября 2021, 15:33
Житель Нижегородской области застрелил жену и шурина
 
ПроисшествияПермский районПермский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала