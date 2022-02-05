https://ria.ru/20220205/apple-1771191885.html

Apple намерена представить в марте новый бюджетный iPhone с 5G, пишет СМИ

Apple намерена представить в марте новый бюджетный iPhone с 5G, пишет СМИ - РИА Новости, 05.02.2022

Apple намерена представить в марте новый бюджетный iPhone с 5G, пишет СМИ

Американская компания Apple намерена представить в марте новый бюджетный iPhone и обновленный iPad с технологией 5G, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T01:54

2022-02-05T01:54

2022-02-05T01:54

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Американская компания Apple намерена представить в марте новый бюджетный iPhone и обновленный iPad с технологией 5G, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.По информации агентства, новый телефон станет первым обновлением модели iPhone SE за два года. Сообщается, что у телефона будут сетевые возможности 5G, улучшенная камера и более быстрый процессор. В свою очередь, новый iPad, как сообщили источники, будет обновлением модели Air.Источники также добавили, что Apple планирует в первой половине марта выпустить обновление iOS 15.4. Отмечается, что обновление программного обеспечения коснется Face ID, оно позволит распознавать на iPhone и iPad лица людей, носящих маски.Согласно источникам, Apple собирается представить их 8 марта или около этой даты. Источники отметили, что презентация, по всей видимости, пройдет онлайн.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.

https://radiosputnik.ria.ru/20220127/iphone-1769779015.html

https://ria.ru/20220111/iphone-1767347158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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