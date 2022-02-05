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Apple намерена представить в марте новый бюджетный iPhone с 5G, пишет СМИ
Apple намерена представить в марте новый бюджетный iPhone с 5G, пишет СМИ - РИА Новости, 05.02.2022
Apple намерена представить в марте новый бюджетный iPhone с 5G, пишет СМИ
Американская компания Apple намерена представить в марте новый бюджетный iPhone и обновленный iPad с технологией 5G, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T01:54
2022-02-05T01:54
технологии
apple
apple iphone
apple ipad
apple ios
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Американская компания Apple намерена представить в марте новый бюджетный iPhone и обновленный iPad с технологией 5G, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.По информации агентства, новый телефон станет первым обновлением модели iPhone SE за два года. Сообщается, что у телефона будут сетевые возможности 5G, улучшенная камера и более быстрый процессор. В свою очередь, новый iPad, как сообщили источники, будет обновлением модели Air.Источники также добавили, что Apple планирует в первой половине марта выпустить обновление iOS 15.4. Отмечается, что обновление программного обеспечения коснется Face ID, оно позволит распознавать на iPhone и iPad лица людей, носящих маски.Согласно источникам, Apple собирается представить их 8 марта или около этой даты. Источники отметили, что презентация, по всей видимости, пройдет онлайн.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
https://radiosputnik.ria.ru/20220127/iphone-1769779015.html
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технологии, apple, apple iphone, apple ipad, apple ios
01:54 05.02.2022
 
Apple намерена представить в марте новый бюджетный iPhone с 5G, пишет СМИ

Bloomberg: Apple представит в марте новый бюджетный iPhone и обновленный iPad с 5G

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкiPhone
iPhone - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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iPhone. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Американская компания Apple намерена представить в марте новый бюджетный iPhone и обновленный iPad с технологией 5G, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
По информации агентства, новый телефон станет первым обновлением модели iPhone SE за два года. Сообщается, что у телефона будут сетевые возможности 5G, улучшенная камера и более быстрый процессор. В свою очередь, новый iPad, как сообщили источники, будет обновлением модели Air.
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Источники также добавили, что Apple планирует в первой половине марта выпустить обновление iOS 15.4. Отмечается, что обновление программного обеспечения коснется Face ID, оно позволит распознавать на iPhone и iPad лица людей, носящих маски.
Согласно источникам, Apple собирается представить их 8 марта или около этой даты. Источники отметили, что презентация, по всей видимости, пройдет онлайн.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
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