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https://ria.ru/20220205/antonov-1771277552.html
Антонов рассказал, что Россия написала об Украине в письме США
Антонов рассказал, что Россия написала об Украине в письме США - РИА Новости, 05.02.2022
Антонов рассказал, что Россия написала об Украине в письме США
В США пытаются свести все проблемы по безопасности к вопросу Украины, это неправильно и является попыткой затушевать истинное положение дел, заявил посол РФ в... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T21:57
2022-02-05T22:03
в мире
нато
россия
сша
ситуация в днр и лнр
анатолий антонов
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В США пытаются свести все проблемы по безопасности к вопросу Украины, это неправильно и является попыткой затушевать истинное положение дел, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Вы знаете, в Америке пытаются свести все сегодняшние проблемы к Украине. Я считаю, что это абсолютно неправильно. Это попытка затушевать истинное положение дел. По сути, в наших документах, которые мы передали американцам и натовцам, мы поставили четкий сигнал не об Украине, и даже не просто о европейской безопасности, мы поставили четкий вопрос о перспективах международной безопасности, в каком мире нам жить", - сказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
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в мире, нато, россия, сша, ситуация в днр и лнр, анатолий антонов
21:57 05.02.2022 (обновлено: 22:03 05.02.2022)
 
Антонов рассказал, что Россия написала об Украине в письме США

Антонов: США пытаются свести все проблемы по безопасности к Украине, это неправильно

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Посол РФ в США Анатолий Антонов
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В США пытаются свести все проблемы по безопасности к вопросу Украины, это неправильно и является попыткой затушевать истинное положение дел, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Вы знаете, в Америке пытаются свести все сегодняшние проблемы к Украине. Я считаю, что это абсолютно неправильно. Это попытка затушевать истинное положение дел. По сути, в наших документах, которые мы передали американцам и натовцам, мы поставили четкий сигнал не об Украине, и даже не просто о европейской безопасности, мы поставили четкий вопрос о перспективах международной безопасности, в каком мире нам жить", - сказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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19:29
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В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
3 февраля, 10:05Инфографика
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
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В миреНАТОРоссияСШАСитуация в ДНР и ЛНРАнатолий Антонов
 
 
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