21:57 05.02.2022 (обновлено: 22:03 05.02.2022)
Антонов рассказал, что Россия написала об Украине в письме США
Антонов: США пытаются свести все проблемы по безопасности к Украине, это неправильно
Посол РФ в США Анатолий Антонов
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В США пытаются свести все проблемы по безопасности к вопросу Украины, это неправильно и является попыткой затушевать истинное положение дел, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Вы знаете, в Америке пытаются свести все сегодняшние проблемы к Украине. Я считаю, что это абсолютно неправильно. Это попытка затушевать истинное положение дел. По сути, в наших документах, которые мы передали американцам и натовцам, мы поставили четкий сигнал не об Украине, и даже не просто о европейской безопасности, мы поставили четкий вопрос о перспективах международной безопасности, в каком мире нам жить", - сказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.