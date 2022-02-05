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Антонов заявил, что США запугивают латиноамериканские страны из-за России
Антонов заявил, что США запугивают латиноамериканские страны из-за России - РИА Новости, 05.02.2022
Антонов заявил, что США запугивают латиноамериканские страны из-за России
Латиноамериканские страны тянутся к России, хотя и вынуждены оглядываться на мнение Вашингтона, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T21:41
2022-02-05T21:41
в мире
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китай
сша
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Латиноамериканские страны тянутся к России, хотя и вынуждены оглядываться на мнение Вашингтона, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Латинская Америка считается (американцами) задворками США, и вы, русские, туда не лезьте... А латиноамериканские страны-то к нам тянутся. Да, они вынуждены оглядываться, потому что эта самая санкционная дубинка занесена и над ними - только попробуйте сделать шаг в сторону России и Китая, мы на вас ее обрушим", - сказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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в мире, россия, китай, сша
21:41 05.02.2022
 
Антонов заявил, что США запугивают латиноамериканские страны из-за России

Посол России в США Антонов: латиноамериканские страны тянутся к России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Латиноамериканские страны тянутся к России, хотя и вынуждены оглядываться на мнение Вашингтона, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Латинская Америка считается (американцами) задворками США, и вы, русские, туда не лезьте... А латиноамериканские страны-то к нам тянутся. Да, они вынуждены оглядываться, потому что эта самая санкционная дубинка занесена и над ними - только попробуйте сделать шаг в сторону России и Китая, мы на вас ее обрушим", - сказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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